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亞亞離台民進黨中常委按讚 王世堅：爭取非統支持很重要

中央社／ 台北26日電
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞昨天自行離境，民進黨中常委陳茂松今天說，移民署、內政部做得很好，他要給一個讚；中常委王世堅說，大家都是台灣派，一起抗中保台，現在這局勢，要拉攏「非統」的支持者。

陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，昨天是最後期限。她原本不服但昨天下午改變心意，昨晚從松山機場搭機離境。

民進黨今天召開中常會，據轉述，陳茂松會中提到，看到亞亞事件，他認為移民署、內政部做得很好，他要給一個讚；很多支持者打電話給他，說支持這樣的行為。

王世堅提到，大家都是台灣派，一起抗中保台，現在這局勢，要拉攏「非統」的支持者加入，爭取非統族群的支持很重要。

另外，立法院會昨天處理國民黨團提出的反廢死、反戒嚴兩公投案，民進黨團祭出甲級動員應戰。王世堅今天在中常會抱怨黨團把立委當幼兒園，要求每兩個小時簽到一次，這對區域立委而言，壓力有點大。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在中常會後受訪表示，這不是像幼兒園一樣監看，而是黨團的決定；這是管理面的問題，若不點名就會跑光，黨要有嚴格紀律，否則怎麼打仗。

民進黨中常委邱志偉受訪時緩頰說，簽個名沒什麼，大家這段時間壓力都大，有時候不妨念念經、打坐、冥想一下，心情會比較穩定。

國民黨立委徐巧芯今天表示，柯建銘昨天持拐杖砸主席台下方的桌子，拐杖斷掉的部分砸到她的手，已去醫院驗傷，會請律師提告。國民黨團指出，會把柯建銘移送紀律委員會。

柯建銘回擊說，歡迎移送，昨天開會時間過了還可以表決，全都是非法，硬要通過公投，誰要送誰還不知道；他也要告徐巧芯誣告且侵占他的拐杖。

王世堅 陸配

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