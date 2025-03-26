亞亞離台 中國外交部國台辦重彈舊調及表達反對
因公然宣揚武統，遭移民署廢止居留許可限期離境的陸配劉振亞（亞亞）昨天返回中國，今天在中國外交部例行記者會上受到關注。中國外交部發言人郭嘉昆對此聲稱，他想強調的是「台灣是中國領土不可分割的一部分」。
中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，法新社記者提問，主張「中國應該用軍事手段統一台灣」的中國網紅劉振亞，昨天因「居住證件被吊銷」而離開了台灣，中方有何評論？
郭嘉昆回答，他「沒有關注到相關的報導」，他想強調的是「台灣是中國領土不可分割的一部分」。
亞亞昨晚離境後，今天上午已先成為中國大陸國台辦例行記者會的焦點話題。
國台辦發言人陳斌華對此聲稱，兩岸婚姻群體是「兩岸一家親的生動寫照」，大陸配偶是台灣民眾的家人、親人。「『民進黨當局』自詡自由法治人權，卻一再濫用司法手段欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理」。
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