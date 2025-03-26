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亞亞離境 羅文嘉：可帶小孩一起赴陸生活

中央社／ 台北26日電
海基會副董事長羅文嘉。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）
海基會副董事長羅文嘉。（聯合報系記者廖士鋒／攝影）

陸配劉振亞被認定於社群「亞亞在台灣」鼓吹武統，在台依親居留許可遭廢止。海基會副董事長羅文嘉今天說，政府處置合情合理，若認為「祖國」很美好，可讓孩子一起生活在那裡。

劉振亞被認定於社群「亞亞在台灣」鼓吹武統，在台依親居留許可遭廢止，昨晚搭機離境。羅文嘉於26日接受廣播節目訪問，談及對於該案看法。

羅文嘉表示，國軍花費大量時間、資源應對共軍機擾台或共軍演習等情況，竟然有生活在台灣的陸配鼓吹「解放軍很讚」、「插滿五星紅旗」等言論；言論自由在民主制度下被保護，倘若言論是要推翻、破壞、消滅、否定民主制度，那就不被允許。

羅文嘉認為，政府處置這起事件的方式符合法規也符合人情，台灣人可以接受陸配來到台灣一起生活；倘若陸配在台灣不斷地鼓吹「武力犯台」、「台灣是中國的一部分」等言論，「這對於生活在台灣的人來說情何以堪」。

「有人會說，為什麼不能讓她跟孩子在一起、為什麼政府造成分離」，羅文嘉提及昨晚劉振亞在機場與3名小孩擁抱、分離畫面。他認為，劉振亞有權為小孩做選擇，「如果她認為祖國是那麼地美好，她可以讓她的孩子活在她所謂美好的國度跟制度裡」。

羅文嘉批評，劉振亞可以做出選擇，不過不能強迫其他台灣人的小孩也要做同樣的選擇，讓台灣變成共產制度，「妳可以讓小孩跟妳一起生活在妳喜愛的制度、偉大的祖國，沒有人反對；但是不能讓我們的小孩跟妳的小孩一樣」。

羅文嘉強調，劉振亞等案例為少數例子，不希望民眾由於這些事情對於陸配有不公平的歧視或對待，大多數陸配認同台灣制度、認同台灣價值，對於想要好好地在台灣過生活的人，應該給予更多支持。

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