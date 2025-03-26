捍衛亞亞言論自由遭網暴炎上 教授羅世宏強調不會改變立場

中正大學傳播學系教授羅世宏近日在臉書發表看法，認為台北高等行政法院未保護人權，駁回陸配亞亞強制遣返停止執行聲請，卻遭網民被炎上。羅世宏今天受訪表示，他的立場不會因網路言論而改變，希望內政部公開調查資料，讓大家言論界線有所依據。

羅世宏說，他認為台北高等行政法院高等行政訴訟庭裁定申請駁回內容過於簡單，未詳述細節，也未引述合適法源，兩公約是約束政府，並非約束人民，也呼籲內政部公開調查資料，讓人民知道哪些範圍屬於言論自由，哪些是危害國安，是很好教育案例。

羅世宏說，他以個人身分發表看法，與事實查核中心無關，雖然網路上有些人攻擊，但他不會改變立場，就如臉書所述，希望內政部公開調查證據，處分應符合比例原則，並考量陸配有3名小孩，先給予警告，未改善再處罰，而非一開始就採取嚴重懲罰。

羅世宏說，亞亞影片大多在抖音上，甚至許多台灣人都沒看過，若經轉傳再向政府檢舉，未來沒人敢再發表言論，如何判斷影響國家安全、宣傳戰爭，怎樣算煽動實質暴力行為、具有戰爭動員能力，主管機關應公開處分書及證據影片，讓大家知道怎樣是跨越紅線。

羅世宏強調，言論自由需要大家維護，不能由特定官員或政府決定，至少要合乎程序、比例原則，陸配亞亞言論被判斷為武統，難道網民說要殺陸配就是言論自由嗎，或是有人說為了台灣獨立就算戰爭也在所不惜，這樣算不算鼓吹戰爭，不應存在雙標問題。

羅世宏指出，亞亞被廢止依親居留，強制驅逐出境，5年內不得再申請依親居留，照理還可以團聚身分申請來台，移民署要說明清楚，亞亞未來可否再以合法方式來台，就算她真的犯罪，也應該要給她機會改善，不宜一次就予最嚴重處罰，且不應禍及全家。