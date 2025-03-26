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學者批賴總統壓縮言論自由 府：鼓吹對台侵略牴觸紅線

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
中研院院士陳培哲等75位學者今天聯合聲明，指出賴清德總統就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。圖/聯合報系資料照片
中研院院士陳培哲等75位學者今天聯合聲明，指出賴清德總統就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。圖/聯合報系資料照片

中研院院士陳培哲等75位學者今天聯合聲明，指出賴清德總統就任後，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮。對此，總統府發言人郭雅慧表示，尊重也捍衛不同主張者的言論自由，惟鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約，牴觸言論自由的紅線。

陳培哲等75位學者聲明指出，賴清德總統就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，時代的思想審查已降臨台灣上空。

聯合聲明呼籲，民進黨政府應懸崖勒馬，不要為短期政黨利益再做出危害台灣民主法治與和平安全的事。並要求政府遵循憲政體制「依法而治」，並立即採取積極有效措施改善兩岸關係，維持和平安定環境，確保台灣人民能夠在自由民主的環境中安居樂業，共享兩岸和平發展紅利帶來的繁榮成果。

參與聯合聲明的左翼聯盟秘書長黃德北說，提出聲明，是因為賴總統13日拋出恢復軍法審判、限制兩岸學術與文化交流等17項措施，以及移民署取消陸配「亞亞」居留許可，要求亞亞強制出境，這讓許多人為台灣政治緊縮、兩岸關係惡化感到憂慮。

郭雅慧表示，台灣是民主社會，自由與民主是國家根基，總統府尊重也捍衛不同主張者的言論自由。惟鼓吹對台發動侵略戰爭、仇恨與強暴犯行，已經觸犯聯合國公約明確規範的犯罪行為，是對台灣自由民主國家體制的挑戰，也牴觸民主與言論自由的紅線。

言論自由 陸配

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