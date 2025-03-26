陸配亞亞遭移民署驅離 學者：不符比例原則

陸配網紅「亞亞」劉振亞被移民署認定鼓吹武統，廢止居留權並限期離境，亞亞向台北行政法院聲請撤銷處分遭駁回，身兼台灣事實查核中心董座、中正大學教授羅世宏聲援，引發事實查核中心社群遭網暴。前民眾黨立委、中山大學政經系教授張其祿也認為，主責機關未函釋言論界線，單方面取消居留許可，恐有行政裁量權大於法規的嫌疑。

張其祿指出，亞亞案未經法院審理，由行政單位自由裁量，當然引發外界質疑認定標準為何，賴政府既已定調對岸是境外敵對勢力，有關於兩岸言論爭議，行政單位應該清楚函釋，份際在哪、依據準則是什麼，否則無所適從下，不小心就誤踩紅線。

張其祿表示，兩岸情勢陷入緊張，在台陸配70萬人，往來兩岸經商、演藝人員或其他民眾，在亞亞案發生後，人心惶惶，執政黨要把政策講清楚，不能模模糊糊，找出更適切法律援用或法條，明確界定何種情境或言論不宜會遭懲處，而不是任由行政權無限上綱「可以劃紅線，但線要劃清楚」。

他說，亞亞案仍以行政單位認定涉及武統言論、唱和中共武力犯台，缺乏法理支持，裁處恐不符比例原則，未來仍有爭訟空間，台灣現在不是威權時代，呼籲內政部移民署要函釋更清楚，不能以言論不受歡迎理由，片面取消居留許可要求離境，更不要入一般民眾於罪，訂出明確精準依循，將涉及兩岸言論法制化。