快訊

女棋士黑嘉嘉投資圍棋教室被爆違規 新竹市府回應了

傳白狼將公布新任竹聯幫主 警署長發聲：有人敢宣布立即逮捕

搶救畫面曝！工程車疑轉彎不慎 墜司馬庫斯23樓深山谷2死

新黨游智彬控自己被查水表 替移民署升格「警備總部」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
新黨副秘書長游智彬今天到移民署門口開記者會陳情，並指控移民署是「警備總部」。記者翁至成／攝影
新黨副秘書長游智彬今天到移民署門口開記者會陳情，並指控移民署是「警備總部」。記者翁至成／攝影

陸配「亞亞」劉振亞遭移民署廢止依親居留許可，昨天先後在內政部、松山機場開記者會，網紅「八炯」、閩南郎（陳柏源）號召支持反共的民眾到場「換樂送」，儘管不少人嗆聲「滾回去」，但也有另一派到場聲援，暖心喊「亞亞加油」。新黨副秘書長游智彬今天在移民署前開記者會，指控移民署政治迫害，更替移民署升格「警備總部」。

由於昨天「亞亞」的相關抗議活動，都引發社會軒然大波，轄區中正二警方為了避免擦槍走火，派出近30名警力到場，更在移民署出道門口前架起改道牌，阻擋可能的鬧事情況。

孰料，新黨副秘書長游智彬一行人只來「3人」，除了游智彬，還有新黨青年部副主任譚傳紹、新黨輿情中心主任季節。

游智彬在移民署門口前持麥克風，開頭先提及亞亞案，隨後表示自己被移民署要求繳交30年前註銷的大陸戶籍，怒批移民署根本是在查水表，一定要讓政府不能作惡，一定要讓公務員緊守分際，更嗆「公務員不是賴清德的，一定要遵守行政中立，我們幫移民署升格警備總部」，最終，移民署在移民事務組林科長出面之下，收受陳情書。

新黨副秘書長游智彬今天到移民署門口開記者會陳情，並指控移民署是「警備總部」。記者翁至成／攝影
新黨副秘書長游智彬今天到移民署門口開記者會陳情，並指控移民署是「警備總部」。記者翁至成／攝影

游智彬 移民署 陸配

延伸閱讀

罷免查水表案…花蓮民政處長50萬交保 與父親牽手步出地院

陳玉珍開戰八炯：真正危害社會安全 政府應驅逐出境

查水表案花蓮民政處長遭聲押 綠議員：盼趕快偵結起訴

陸配亞亞盼申請團聚勿阻止 移民署：依法審查

相關新聞

75學者聯合聲明批綠思想審查 國民黨：聲援、支持

中研院院士陳培哲等75位學者今聲明，指賴清德總統就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，時代的思想審查已降臨台灣上空，呼籲...

聲援陸配亞亞 「台灣國際家庭互助協會」遭疑有統派背景

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉及武統言論，遭移民署廢除依親居留許可，昨晚已搭機離台，亞亞昨日離台前，先與「台灣國際家庭互助協...

新黨游智彬控自己被查水表 替移民署升格「警備總部」

陸配「亞亞」劉振亞遭移民署廢止依親居留許可，昨天先後在內政部、松山機場開記者會，網紅「八炯」、閩南郎（陳柏源）號召支持反...

葉慶元：亞亞言論被扭曲趕出台 台北高等行政法院要讓共產黨笑掉大牙？

陸配網紅劉振亞因發表武統言論，被移民署廢止在台依親居留許可，劉向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，昨搭機離台。律師葉...

75位學者聯合聲明 指言論自由壓縮籲政府懸崖勒馬

中研院院士陳培哲等多位學者今天提出聲明，指出總統賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓...

陸配也討厭亞亞？網揭鄰居太太心聲：嫁來台灣只想低調度日

陸配「亞亞」劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」頻道，因涉及鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許可，昨（25）日離境。亞亞事件爆發後，有網友表示其實身邊陸配只想要「低調度日」，因此亞亞事件根本「害到全部人」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。