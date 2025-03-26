新黨游智彬控自己被查水表 替移民署升格「警備總部」

陸配「亞亞」劉振亞遭移民署廢止依親居留許可，昨天先後在內政部、松山機場開記者會，網紅「八炯」、閩南郎（陳柏源）號召支持反共的民眾到場「換樂送」，儘管不少人嗆聲「滾回去」，但也有另一派到場聲援，暖心喊「亞亞加油」。新黨副秘書長游智彬今天在移民署前開記者會，指控移民署政治迫害，更替移民署升格「警備總部」。

由於昨天「亞亞」的相關抗議活動，都引發社會軒然大波，轄區中正二警方為了避免擦槍走火，派出近30名警力到場，更在移民署出道門口前架起改道牌，阻擋可能的鬧事情況。

孰料，新黨副秘書長游智彬一行人只來「3人」，除了游智彬，還有新黨青年部副主任譚傳紹、新黨輿情中心主任季節。