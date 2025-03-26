葉慶元：亞亞言論被扭曲趕出台 台北高等行政法院要讓共產黨笑掉大牙？

陸配網紅劉振亞因發表武統言論，被移民署廢止在台依親居留許可，劉向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，昨搭機離台。律師葉慶元今天表示，台北高等行政法院以及最高行政法院錯失了彰顯台灣人權跟民主法治的機會。

葉慶元今在臉書分享台北高等行政法院針對劉振亞案的裁定內容，「經閱聽者觀覽以及轉發之後，造成社會爭議四起，紛擾難平並升高各種對立氛圍，是由形式上觀之，堪認劉振亞前開所為，顯有危害社會安全之虞」。他質疑，內政部是主張劉振亞的言論危害國家安全，不是危害我國社會安定，台北高等行政法院是在幫內政部找理由嗎？

葉慶元指出，目前紛擾四起、升高對立，問題出自在於發表的言論，還是在中間加油添醋、斷章取義的網紅或媒體呢？而且，針對政治議題引發各界激烈的討論，不正是自由民主法治國家所要保障的言論自由嗎？

「不要說武力統一，只要是主張共產黨統一台灣的言論，我統統都反對，但是不代表這種令人討厭的言論，沒有發表的權利呀！」葉慶元說，言論自由本來就是要保障大家不喜歡的言論，讓荒謬的言論和正確的言論可以在意見的自由市場上競逐，並且去蕪存菁，不是嗎？

葉慶元批評，一個陸配發表了政治言論之後，被綠營網紅跟媒體加油添醋、斷章取義地轉傳，以製造政治對立，然後就把言論被扭曲的陸配趕出台灣，內政部跟台北高等行政法院是要讓共產黨笑掉大牙嗎？

葉慶元說，內政部扭曲法律他不意外，但台北高等行政法院以及最高行政法院錯失了彰顯台灣人權跟民主法治的機會，身為一個主修憲法、人權及言論自由的法律人，他很痛心。之後還有兩個陸配即將被驅逐出境，大家就繼續觀察，什麼是民進黨的人權立國、百分百的言論自由。