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轟賴政府思想審查 陳培哲等75位學者提聯合聲明

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75位學者聯合聲明 指言論自由壓縮籲政府懸崖勒馬

中央社／ 台北26日電

中研院院士陳培哲等多位學者今天提出聲明，指出總統賴清德就任後不斷用民粹主義凝聚支持者向心力，台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，戒嚴時代的思想審查已降臨台灣上空，並呼籲民進黨政府懸崖勒馬。

75位學者今天署名提出「捍衛台灣民主法治與和平安全」聲明，發起人包含中研院院士陳培哲、左翼聯盟秘書長黃德北，以及學者馮建三、盧倩儀等人。黃德北上午與馮建三、盧倩儀舉行記者會說明。

聯合聲明先以德國經歷納粹政權為例子，指出集體沉默將德國推向極權獨裁深淵，而賴總統就任以來，不斷妖魔化大陸、戴紅帽子方式打壓不同意見，進一步激化台灣社會對立，以民粹主義凝聚支持主；陸委會宣稱陸配亞亞發表支持武統言論，並據此以行政命令要求離境，濫用行政裁量做法完全違背政府保護人權的民主法治精神。

聲明呼籲，民進黨政府應懸崖勒馬，不要為短期政黨利益再做出危害台灣民主法治與和平安全的事。

黃德北在記者會上表示表示，今天之所以提出聲明，是因為賴總統13日拋出恢復軍法審判、限制兩岸學術與文化交流等17項措施，以及移民署取消陸配亞亞居留許可，要求亞亞強制出境，這讓許多人為台灣政治緊縮、兩岸關係惡化感到憂慮。

黃德北表示，在目前形勢下發出這聲明有很大的壓力，雖然許多人認同，卻表達不便擔任發起人，他們也能夠理解。

陸配

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