陳玉珍開戰八炯：真正危害社會安全 政府應驅逐出境

陸配「亞亞」劉振亞因發表政府認定的武統言論遭限期離境，昨晚已離台，針對另2類似個案陸配「小微」、「恩綺」，移民署稱若未於限令期限內出境，將依法執行強制出境。國民黨立委陳玉珍今日劍指網紅「八炯」，他放話帶人包圍移民署，讓移民署變更行政處分，造成社會動盪。

陳玉珍說，針對另兩位陸配，本來移民署做的是不同處分，現在行政機關竟因八炯這位不入流的網紅，她不屑一顧的網紅，八炯聲稱要找人，找粉絲包圍移民署，這事實上也有造危害社會安全之虞，因他說已經要著手實施，沒想到移民署竟變更行政處分，也說要將另兩位陸配驅逐出境。

陳玉珍表示，誰才是真正危害國家安全，真正造成社會動盪，就是八炯，就是網紅「閩南狼」。八炯對台灣社會的影響力，遠遠超過亞亞，「我想沒有人聽過亞亞，但八炯的粉絲是很多的，且他還公開說他要包圍內政部，包圍移民署，造成社會動盪，真的危害國家安全。這樣的人，政府才應該把他驅逐出境。」