亞亞「武統論」司法該怎罰？法務部：仇恨言論討論過

陸配「亞亞」因武統言論遭廢止居留許可，法務部政務次長徐錫祥今在立法院表示涉及武統的言論規範散見各部法律中，有學者希望成立專法規範；法務部表示，法務部刑法研究修正小組確提案討論，迄未有定論。

法務部表示，言論自由雖由憲法所保障，但絕不可以限上綱；「武統」是熱門名詞，過去就有關「仇恨言論」是否該處罰？要如何處罰？曾有專家學者提出建議。

法務部表示，依刑法而言，有關「煽惑犯罪」、「公然侮辱」甚至「恐嚇公眾」行為態樣都相類「仇恨言論」，是否應受到刑罰，司法機關會自行查察個案脈絡以為評價、審認，關於是否修法或立專法處理，各界意見也不相同。

法務部官員表示，規範武統等「仇恨言論」的可行性方向，包括在刑法修正單獨罪名、制訂專法，或是循假訊息的方式以罰鍰為主要，由於牽涉個案認定及執法比例原則的問題，還要透過意見彙整及廣納修法意見。