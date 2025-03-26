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陸配亞亞返陸 國台辦：濫用司法欺凌兩岸婚姻群體

中央社／ 北京26日電
陸配網紅劉振亞因涉武統言論遭令離境，昨搭機離台。記者曾原信／攝影
陸配網紅劉振亞因涉武統言論遭令離境，昨搭機離台。記者曾原信／攝影

陸配網紅劉振亞因涉武統言論遭令離境，昨搭機離台。中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，兩岸婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，並指「民進黨當局」濫用司法欺凌兩岸婚姻群體。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。

陳斌華表示，兩岸婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，大陸配偶是台灣民眾的家人、親人。「民進黨當局」自詡自由、法治、人權，卻一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使家庭分離。

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因發表武統言論影片遭檢舉，經移民署依法廢止依親居留許可，管制5年內不得再申請依親居留，並要求限期離境，她在25日晚間於限令期限內搭機離台。

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