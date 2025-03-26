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陸配亞亞離台創先例 國台辦批傷天害理

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
陸配「亞亞」涉嫌鼓吹武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可，成為史上第一人。中央社
陸配「亞亞」涉嫌鼓吹武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可，成為史上第一人。中央社

陸配「亞亞」涉嫌鼓吹武統言論，遭移民署廢止在台依親居留許可，成為史上第一人，接下來還有2名陸配「恩綺」、「小微」也須在月底前出境，大陸國台辦發言人陳斌華26日抨擊，民進黨欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，「有悖人倫，傷天害理」。

陳斌華26日主持國台辦例行記者會，對於陸配因涉嫌鼓吹武統，遭廢止在台居留許可，做出上述回應。

他說，兩岸婚姻群體是「兩岸一家親」的生動現狀，大陸配偶是台灣同胞的家人，民進黨當局自詡自由、法治、人權，卻一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使這些家庭妻離子散，有悖人倫，傷天害理。

另，就教育部表態，中小學校展開交流應以歐美、東北亞等學校優先，對於兩岸的交流「能避免就避免」，陳斌華說，這些言論表明，民進黨當局「逢中必反」，謀「獨」已到了喪失理智、不擇手段阻撓破壞兩岸正常交流交往的地步。

陳斌華說，我們一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸各領域交流合作和人員往來。反觀民進黨當局，一味操弄「反中抗中」，不斷渲染所謂「統戰滲透威脅」，其實質是害怕兩岸同胞走近走親、常來常往，擔心台灣民眾由此了解真實的大陸，進而拆穿其精心編造的「信息繭房」。

他認為，要和平、要發展、要交流、要合作是兩岸同胞的共同願望，是台灣社會的主流民意，任何與之相悖的圖謀注定失敗。

就陸配「亞亞」一案，陸委會25日晚發文表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以支持武統台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣的言論，一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許，陸委會支持主管機關依法做出的裁處。

陸委會也表示，台灣的自由民主得來不易，我們希望所有來自四面八方的新住民，與我們一起攜手珍愛這塊土地。陸委會再次強調，絕大多數的陸配都是熱愛台灣，也願意成為台灣的一分子，希望國人不要因為近來少數極端事件，標籤化特定群體。呼籲全體國人能繼續展開包容及溫暖的雙手，歡迎陸配融入台灣社會，不應該讓絕大多數愛台的陸配跟著極少數人受過。

陸配「亞亞」劉振亞（右）涉武統言論遭處分限期離境，她25日晚間搭機離台。記者許正宏／攝影
陸配「亞亞」劉振亞（右）涉武統言論遭處分限期離境，她25日晚間搭機離台。記者許正宏／攝影

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