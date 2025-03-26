陸配也討厭亞亞？網揭鄰居太太心聲：嫁來台灣只想低調度日

陸配「亞亞」劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」頻道，因涉及鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許可，昨（25）日離境。亞亞事件爆發後，有網友表示其實身邊陸配只想要「低調度日」，因此亞亞事件根本「害到全部人」。

一名網友在PTT以「其實有陸配也開始在討厭亞亞」為題，發文分享一則「真人真事」，表示自家鄰居在十幾年前娶了一位四川太太，平常生活相當低調，也很會教養孩子，栽培小孩考上第一志願的數理資優班。由於那位陸配至今依舊捨不得放棄家鄉國籍，所以目前在台灣也只有領居留證。

原PO表示，亞亞事件爆發後，有聽到鄰居陸配太太抱怨，「說她們這些來台的陸配其實都很低調度日」，畢竟在台灣生活，是別人家的地盤，通常都不太想要公開談論兩岸議題，「要也是私底下在陸配同鄉會聊天」。

原PO認為，亞亞的舉動根本「害到全部人」，不少陸配婚後只想跟丈夫或太太一起低調過生活，「很不懂她（亞亞）到底在想什麼」。原PO推測，或許是因為亞亞相較於自己的鄰居太太年輕很多，「比較想紅吧？或是真的想引起共產黨關注，拿到紅利，最重要的是，她可能以為台灣言論太自由，不會對她怎麼樣吧？」

許多網友也紛紛在網路上留言表達對這波事件的看法。有人表示，多數陸配對劉振亞抱有不滿，因為這樣的舉動很有可能會讓他們在台灣面對更多壓力和誤解，「正常移民就誠誠懇懇討生活」、「上禮拜就有個阿嬤說，陸配媳婦對亞亞也很反感」、「一堆陸配YT都在罵亞亞」、「因為這些老實本分過日子的，知道亞亞這種行徑會害他們被台灣人討厭，家人們在台灣，怎可能會想要武統呢」；也有人調侃道，「亞亞自己的女兒應該也很討厭她，不給小當歸回去唸書」、「亞亞就拿錢辨事啊！事情沒辨完就回去，會被修理吧」、「也許她帶有任務才敢那麼秋」。