快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

吳思瑤指言論自由不等於無法無天 台灣不能再有下個亞亞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
陸配劉振亞因鼓吹武力統一台灣，移民署認言論危害國家，廢止依親居留許可，她於25日晚間內離境。圖／取自「亞亞在台灣」抖音
陸配劉振亞因鼓吹武力統一台灣，移民署認言論危害國家，廢止依親居留許可，她於25日晚間內離境。圖／取自「亞亞在台灣」抖音

立委吳思瑤今在立法院司法及法制委員會就陸配「亞亞案」詢問司法院副秘書長王梅英，吳思瑤指依公民與政治權利公約明定「人人有保持意見不受干預之權利」，同時也指禁止「鼓吹政爭之宣傳」或主張仇恨，言論自由並非無限上綱，鼓吹戰爭、仇恨與煽動歧視言論「法所不容」，王梅英同意。

吳思瑤表示，她十多歲時深受鄭南榕自焚爭取言論自由的影響而投身政治，深知言論自由的重要，今日的言論自由更是民進黨人士爭取而來，但言論自由不能危害國家利益、公共安全或公共秩序，若違法，該強制出境、遣送的都應依法執行，才能捍衛台灣國家安全。

吳思瑤指言論自由不是如中國一樣事前審查，而是事後審查，政治性言論的限制應採嚴格審查標準；她話鋒一轉，指美國最高法院裁決對TikTok禁令合憲，就是基於國家安全考量，採取合理方式特殊限制。美國最高法院9名大法官一致認為TikTok與中國政府的關係，所構成的國家安全風險大於人們對TikTok案子所涉及的1.7億用戶的言論自由權利。

她認為「言論自由不等於無法無天，台灣不能再有下一個亞亞」。

陸配

延伸閱讀

柯建銘亂敲拐杖「斷杖噴飛」 徐巧芯被砸中驚慌尖叫…驗傷單曝光

綠營攻占一天！韓國瑜傍晚才站上主席台 處理藍黨團兩項公投案

白狼張安樂挑立院餐廳選竹聯幫主 卓榮泰：絕不能成幫派聚會所

罷免總部離吳思瑤服務處僅50公尺 罷團：要她看得一清二楚

相關新聞

亞亞昨壓線離台 移民署再點名2陸配「恩綺、小微」3月31日前須出境

陸配劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」涉嫌鼓吹武統言論，15日遭移民署廢止在台依親居留許可，成為史上第一人，昨晚離台前，離台...

亞亞與子女分離 羅文嘉：若認為祖國美好可為小孩選擇

陸配「亞亞」被政府認為鼓吹武統，已廢止其居留許可並要求其出境，亞亞已於25日晚間離境、並和子女道別，此事受到巨大關注，而...

陸配亞亞1800字心聲曝為何自願離台 痛批劉世芳人權迫害

陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚離境，她透過台灣國際家庭互助協會再度發表聲明「陸配亞亞的心聲：我清清白白的離開，期待堂堂正...

吳思瑤指言論自由不等於無法無天 台灣不能再有下個亞亞

立委吳思瑤今在立法院司法及法制委員會就陸配「亞亞案」詢問司法院副秘書長王梅英，吳思瑤指依公民與政治權利公約明定「人人有保...

【重磅快評】亞亞走了 留下的是傷害與撕裂

亞亞走了，看似掌握公權力的國家機器贏了，但爭議和傷害並未結束，還留下深遠的影響。尤其是行政院長卓榮泰對此案的執行，說政府...

憂亞亞案影響世壯運、雙城論壇卡關？蔣萬安：持正面看待

陸配亞亞因涉武統言論，遭廢止在台依親居留許可昨離境。兩岸情勢愈加對立，台北市長蔣萬安今天被問及，是否會影響世壯運、雙城論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。