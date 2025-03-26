吳思瑤指言論自由不等於無法無天 台灣不能再有下個亞亞

立委吳思瑤今在立法院司法及法制委員會就陸配「亞亞案」詢問司法院副秘書長王梅英，吳思瑤指依公民與政治權利公約明定「人人有保持意見不受干預之權利」，同時也指禁止「鼓吹政爭之宣傳」或主張仇恨，言論自由並非無限上綱，鼓吹戰爭、仇恨與煽動歧視言論「法所不容」，王梅英同意。

吳思瑤表示，她十多歲時深受鄭南榕自焚爭取言論自由的影響而投身政治，深知言論自由的重要，今日的言論自由更是民進黨人士爭取而來，但言論自由不能危害國家利益、公共安全或公共秩序，若違法，該強制出境、遣送的都應依法執行，才能捍衛台灣國家安全。

吳思瑤指言論自由不是如中國一樣事前審查，而是事後審查，政治性言論的限制應採嚴格審查標準；她話鋒一轉，指美國最高法院裁決對TikTok禁令合憲，就是基於國家安全考量，採取合理方式特殊限制。美國最高法院9名大法官一致認為TikTok與中國政府的關係，所構成的國家安全風險大於人們對TikTok案子所涉及的1.7億用戶的言論自由權利。

她認為「言論自由不等於無法無天，台灣不能再有下一個亞亞」。