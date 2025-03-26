【重磅快評】亞亞走了 留下的是傷害與撕裂

亞亞走了，看似掌握公權力的國家機器贏了，但爭議和傷害並未結束，還留下深遠的影響。尤其是行政院長卓榮泰對此案的執行，說政府「溫柔而堅定」，人民看到的卻是「粗暴而霸道」。

說真的，如果不是事情鬧這麼大，誰認識陸配網紅「亞亞」？在台居住多年、生了三個「台灣之子」的劉振亞，因被控武統言論，移民署做行政處分要求離境。姑且不論此一處分明顯不符比例原則，事件重點不在亞亞真的影響了誰、有多大影響力，而在殺雞儆猴，形成強大的寒蟬效應。綠色恐怖治國下，人人都怕成了思想犯，這就達到目的。

卓榮泰昨日還不忘說，他指示內政部處理上「務必溫柔，但態度要堅定」的文青語言，內政部長劉世芳倒是直白強硬地表示，亞亞不是簡單的普通媽媽，「若是消滅國家還討論個別的生離死別，是完全中了中共三戰（法律、輿論、心理）的認知作戰」。聽到這些話，沒有緊跟著新聞的人，或許會誤以為亞亞是帶了多少軍隊來台灣了呢。

其實不論亞亞有沒有主張武統，她的主張煽動不了什麼人，頂多只能說她寄人籬下還這麼白目，這點民進黨當然知道，一切都是做給全國百姓看。現在是針對陸配，一般人也許無感，但看看已經有警察和國小校長，只因為喊出「我愛你中國」、「我是中國人」就被調查處分，一般人還會覺得離自己很遠嗎？明明沒有修憲，中國大陸竟已成境外敵對勢力，如今的台灣是「談獨立無罪，講統一犯法」，未審先判，內政部就可以用一道行政命令逼人離開住了多年的土地。

亞亞走了，真正留在人民心裡的是，眼睜睜看著賴政府大張旗鼓拿大砲打小鳥，攻擊一位他們口中自行認定「不是普通的媽媽」，不惜拆散家庭、骨肉分離，人民驚覺，看似民主的台灣，正用司法的力量，往極權一步步傾斜。執政者不只是刻意製造出陸配與一般人民的差異，擴大撕裂台灣族群，也拉大政治認同的歧異，「非我族類，其心必異」的操作，只會讓社會更加浮動不安。

前有「小明」不能回台，現有亞亞被迫離境，只要被認定和大陸扯上邊，這些人就失去人權。只要被認定為「在地協力者」就會惹禍上身。社會上只剩下一種聲音，也就是執政黨允許的聲音，一切跟著黨走。過去台灣引以自豪的言論自由一點點流失，小英總統在任的時候還說「沒有人需要為自己的認同道歉」。現在聽起來，已有如烏托邦。

在台灣的多數人未曾經歷白色恐怖的年代，現在卻逐漸嚐到只因為思想及言論就賈禍的滋味，搞到每個人「心裡住了小警總」，說話前都得在腦子裡轉好多遍。表面上更加沉默，但內心真的服氣嗎？曾經一路高舉民主大旗，爭取言論自由的綠營人士，對照自己一路走過來的路，不覺得似曾相識？