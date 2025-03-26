憂亞亞案影響世壯運、雙城論壇卡關？蔣萬安：持正面看待
陸配亞亞因涉武統言論，遭廢止在台依親居留許可昨離境。兩岸情勢愈加對立，台北市長蔣萬安今天被問及，是否會影響世壯運、雙城論壇舉辦？蔣強調，雙城論壇都是秉持尊嚴對等善意互惠原則；至於世壯運舉辦，大家也都是抱持正面看待。
陸配劉振亞因在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉及鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許可，昨天離境。由於接下來5月舉辦的世壯運，也有陸籍選手報名，蔣萬安今天被問及，是否擔心中央卡陸籍選手參加？還有今年雙城論壇是否也會受兩岸情勢愈加緊張影響？
蔣萬安今天說，台北上海雙城論壇行之有年，已經舉辦15屆，而且就是市政交流，他也再度強度，他上任之後，也舉辦過兩次，一次在上海、一次在台北，也會堅定秉持對等尊嚴善意互惠的原則來進行。
至於世壯運即將在5月17日登場，蔣萬安說，世壯運都是依照中央的程序在申辦當中，也與中央各部會開過會，世壯運其實就是大型的國際賽事，非常歡迎國際的選手、許多國外朋友來到台灣，也讓世界看到台灣，能夠來台北、新北及各個場館的縣市觀光旅遊，大家都正面來看待世壯運舉辦，也希望世壯運的舉行圓滿順利。
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