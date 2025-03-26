憂亞亞案影響世壯運、雙城論壇卡關？蔣萬安：持正面看待

陸配亞亞因涉武統言論，遭廢止在台依親居留許可昨離境。兩岸情勢愈加對立，台北市長蔣萬安今天被問及，是否會影響世壯運、雙城論壇舉辦？蔣強調，雙城論壇都是秉持尊嚴對等善意互惠原則；至於世壯運舉辦，大家也都是抱持正面看待。

陸配劉振亞因在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉及鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許可，昨天離境。由於接下來5月舉辦的世壯運，也有陸籍選手報名，蔣萬安今天被問及，是否擔心中央卡陸籍選手參加？還有今年雙城論壇是否也會受兩岸情勢愈加緊張影響？

蔣萬安今天說，台北上海雙城論壇行之有年，已經舉辦15屆，而且就是市政交流，他也再度強度，他上任之後，也舉辦過兩次，一次在上海、一次在台北，也會堅定秉持對等尊嚴善意互惠的原則來進行。