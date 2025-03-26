陸配亞亞盼申請團聚勿阻止 移民署：依法審查

「亞亞在台灣」陸配劉振亞昨晚搭機離境時表示，盼後續申請團聚程序時，內政部能依法行事。對此，移民署今天說，若提團聚經受理將依法審查，並會商陸委會等機關，依規准駁。

劉振亞因涉武統言論遭內政部移民署廢止居留許可、限期離境，她原本表示不會自行離境，但昨天下午改變心意自行離境，於昨晚在松山機場搭機出境。

她在機場發表聲明和訴求說，經和律師溝通後認為要尊重台灣法律程序，會「清清白白的離開」，但希望後續申請團聚程序時，內政部和移民署能依法行事，而非阻止她。

對此，移民署今天透過新聞訊息回應表示，劉振亞若申請以團聚或探親等事由來台，受理後將依兩岸人民關係條例及大陸地區人民進入台灣地區許可辦法等相關法令審查。

同時，將會商大陸委員會等機關提供意見後，依規定作成准駁決定，並通知當事人。