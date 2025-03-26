陸配亞亞昨離台 陳玉珍：民進黨活成自己最討厭的樣子

陸配網紅劉振亞被移民署廢止居留許可，昨晚搭機離開。國民黨立委陳玉珍今天表示，處罰人民一定要有法律依據，這是刑法罪刑法定原則，30多年前民進黨前輩上街捍衛「台獨」思想，現在講統一竟要被處罰，民進黨漸漸活成自己最討厭的樣子，就是國民黨威權時代的樣子。

陳玉珍表示，劉振亞說的話傷害了很多台澎金馬人民的心，但劉振亞的受眾主要是中國大陸的群眾，知名度不高，是不是造成國安疑慮，要打上很大問號。

陳玉珍說，國家處罰人民必須要有法律依據，如果這個時候不能指正政府，只要政府說你違法，就會被處罰，所以要有法律依據，這是國治國家的基本素養。

陳玉珍強調，她不是支持劉振亞武統的看法，這是為了保護全民有言論自由，30多年期鼓吹台獨是犯法的，民進黨的前輩上街遊行，講台獨是思想，不應該處罰，是刑法100條廢除的開始。然而，30年後講統一要處罰，卻沒有法律規定，根據刑法罪刑法定原則，處罰人民一定要有法律依據，民進黨現在漸漸活成自己30多年前最討厭的樣子，就是國民黨的威權時代。