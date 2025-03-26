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對比亞亞案...臉書湧罷團留言不如武統？蔣萬安表態立場

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談。記者林麗玉／攝影

陸配劉振亞經營抖音因涉鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，廢止依親居留許可昨離境。由於亞亞離境前在內政部前開記者會，蔣萬安臉書昨天也遭網友拿民團申請罷免連署點批評，質疑「台灣民團竟不如宣揚武統亞亞？」

台北市長蔣萬安今天赴中山區里長座談，媒體今天問蔣萬安，這次中央處理亞亞案是否有漠視人權、違反比例原則？還有臉書遭許多網友留言批評一事，蔣萬安今表示，尊重中華民國憲法，捍衛中華民國主權，這是他堅定的立場，他也對台灣的民主自由非常有信心。

由於台北市也有相當多陸配，媒體也問蔣萬安，中央的處理做法是否會讓陸配人人自危？甚至造成台灣社會對立？蔣萬安今天說，中央任何的決定，外界只要有疑慮，都應該要清楚對外說明，來讓民眾的疑慮消除，這麼部分，民眾還是會期待，中央能完整清楚說明。

蔣萬安昨天臉書是遭到罷藍委的團體留言批評，「為什麼中國人亞亞可以臨時就在政府部門前號召集會，但我們台灣公民罷免團體，只是要申請路權在路邊擺攤收罷免連署，而市長你卻要求我們必須6天前申請，而且還要押金3萬元？台灣公民團體竟不如宣揚武統亞亞！」

蔣萬安今天赴里長座談行程，也做出以上回應。

陸配

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