詭異！亞亞返陸近午夜才現身 便衣包圍、網友直播遭禁

陸配「亞亞」昨晚離境、搭機前往福州，不少大陸網友聞風前去「接機」撲空，有網友苦等到將近今天凌晨0時才等到人，並且目擊「亞亞」與身邊人員完全沒互動，懷疑並非親友，且至少7名維安人力。

原本有多名大陸網友在現場開直播，卻都被「封號」（指帳號被封鎖或禁止使用 ）。台灣網紅「八炯」在Threads發文諷刺，「我要笑死，亞亞準備要出來的時候，中國網友的直播被封號了，這才是言論自由」。

有網友留言表示，亞亞的班機昨晚10時許降落福州機場，現場太多人在等和開直播，中間封了好幾個七八千人的直播間，拖到將近今天凌晨0時沒人了，亞亞才出來，「一出關就有國安跟便衣圍上去，黑褲黑皮鞋的都是，這是大陸一般老百姓能有的待遇嗎？」