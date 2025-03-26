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詭異！亞亞返陸近午夜才現身 便衣包圍、網友直播遭禁

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陸配「亞亞」昨晚搭機前往福州，不少大陸網友「接機」撲空，有網友苦等到將近今天凌晨0時才等到人，且目擊「亞亞」身邊疑似維安人力。圖／取自「中國傻事」臉書粉專
陸配「亞亞」昨晚搭機前往福州，不少大陸網友「接機」撲空，有網友苦等到將近今天凌晨0時才等到人，且目擊「亞亞」身邊疑似維安人力。圖／取自「中國傻事」臉書粉專

陸配「亞亞」昨晚離境、搭機前往福州，不少大陸網友聞風前去「接機」撲空，有網友苦等到將近今天凌晨0時才等到人，並且目擊「亞亞」與身邊人員完全沒互動，懷疑並非親友，且至少7名維安人力。

原本有多名大陸網友在現場開直播，卻都被「封號」（指帳號被封鎖或禁止使用 ）。台灣網紅「八炯」在Threads發文諷刺，「我要笑死，亞亞準備要出來的時候，中國網友的直播被封號了，這才是言論自由」。

有網友留言表示，亞亞的班機昨晚10時許降落福州機場，現場太多人在等和開直播，中間封了好幾個七八千人的直播間，拖到將近今天凌晨0時沒人了，亞亞才出來，「一出關就有國安跟便衣圍上去，黑褲黑皮鞋的都是，這是大陸一般老百姓能有的待遇嗎？」

「中國傻事」臉書粉專有網友分享「亞亞」步出福州機場的影片，網友詫異竟有「專人護航」、「尊榮服務，機場押送」，其他網友表示，「亞亞很習慣被突然護送，不是一般人」、「你的萬丈深淵看得我光芒萬丈啊」、「好多神秘人服侍」、「這是護送吧？還有鮮花迎接欸」、「國家高級單位的標配：筆直的黑褲，新簇簇的黑皮鞋，果然不簡單」、「好多便衣？普通媽媽？」、「一返到祖國就受到中國式保護」。

陸配「亞亞」昨晚搭機前往福州，不少大陸網友「接機」撲空，有網友苦等到將近今天凌晨0時才等到人，且目擊「亞亞」身邊疑似維安人力。圖／取自「中國傻事」臉書粉專
陸配「亞亞」昨晚搭機前往福州，不少大陸網友「接機」撲空，有網友苦等到將近今天凌晨0時才等到人，且目擊「亞亞」身邊疑似維安人力。圖／取自「中國傻事」臉書粉專

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