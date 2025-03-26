快訊

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

結束8年婚姻楊千霈真命天子現身 建材小開「神似陳傑憲」

金門濃霧影響海空交通 小三通與飛機全面停擺

聽新聞
0:00 / 0:00

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪被問及亞亞離境、被指迫害人權一事。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪被問及亞亞離境、被指迫害人權一事。記者張曼蘋／攝影

陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分自行離境，昨晚搭機離境。內政部長劉世芳今早受訪表示，沒有要針對個案討論，一切按照規定處理。至於被問及是否鬆一口氣？劉世芳則回，「我還在呼吸。」

立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪被問及亞亞離境、被指迫害人權一事，均表示沒有要針對個案回應，針對各界的批評與指教，都會虛心受教並檢討改進。現場媒體追問是否認為鬆一口氣，劉世芳說，她還在呼吸。

至於查察國人持有中國大陸身分證查證狀況，劉世芳說，目前查察案例大概70幾個，目前被取消共15人，至於詳細情況，因為礙於個資法，「除非他們自己願意對外講。」

對於網紅八炯昨爆陸配「恩綺」已離境，移民署回應，已依規定限令「小微」及「恩綺」必須於3月31日前出境，若未依限出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法，至於「恩綺」目前仍尚未出境，網傳其已離境，實屬謠傳，截至目前為止，移民署尚未收訴願書。

陸配

延伸閱讀

陸配亞亞1800字心聲曝為何自願離台 痛批劉世芳人權迫害

「你們在怕什麼」陸配亞亞吐心聲 點名劉世芳：妳才不是正常的部長

劉世芳指租補最快10月發完 民眾黨嗆造謠：一毛未刪

【重磅快評】拿兩岸條例砍亞亞 一邊一國劉世芳不卡嗎？

相關新聞

亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分自行離境，昨晚搭機離境。內政部長劉世芳今早受訪表示，沒有要針對個案討論，一切按照規...

陸配亞亞1800字心聲曝為何自願離台 痛批劉世芳人權迫害

陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚離境，她透過台灣國際家庭互助協會再度發表聲明「陸配亞亞的心聲：我清清白白的離開，期待堂堂正...

觀察站／一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

「會有下一個亞亞嗎？」陸配「亞亞」劉振亞因發表政府認定的武統言論，遭處分限期離境。她雖強調自己愛台灣，但先前言論已被「定...

武統言論是否立專法？法務部次長：學者希望訂

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，法務部政務次長徐...

亞亞抵達福州人牆保護 陸網友熱議「她到底什麼身分」

陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚搭機離台，前往福州，有數名大陸網友聞風接機。畫面上劉振亞仍然戴帽和口罩，低頭快...

一紙公文 陸配離台 台灣輸掉保障親權的普世價值

陸配網紅「亞亞」劉振亞在抖音發表武統言論被移民署撤銷居留許可、限期出境，她昨天由丈夫及民團陪同舉行記者會叫屈後，為免影響日後權益而決定主動回大陸。對民進黨支持者而言，賴清德政府展現魄力把「促統中配」強制遣返，無疑是抗中保台一大戰果，但賴政府如此粗暴的處理，卻讓台灣輸掉了保障言論自由、保障親權的普世價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。