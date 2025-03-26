亞亞出境鬆口氣？劉世芳：我還在呼吸

陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分自行離境，昨晚搭機離境。內政部長劉世芳今早受訪表示，沒有要針對個案討論，一切按照規定處理。至於被問及是否鬆一口氣？劉世芳則回，「我還在呼吸。」

立法院內政委員會今審議「紀念日及節日實施條例草案」，劉世芳會前受訪被問及亞亞離境、被指迫害人權一事，均表示沒有要針對個案回應，針對各界的批評與指教，都會虛心受教並檢討改進。現場媒體追問是否認為鬆一口氣，劉世芳說，她還在呼吸。

至於查察國人持有中國大陸身分證查證狀況，劉世芳說，目前查察案例大概70幾個，目前被取消共15人，至於詳細情況，因為礙於個資法，「除非他們自己願意對外講。」

對於網紅八炯昨爆陸配「恩綺」已離境，移民署回應，已依規定限令「小微」及「恩綺」必須於3月31日前出境，若未依限出境，將依法執行強制出境，堅定嚴正執法，至於「恩綺」目前仍尚未出境，網傳其已離境，實屬謠傳，截至目前為止，移民署尚未收訴願書。