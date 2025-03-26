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武統言論是否立專法？法務部次長：學者希望訂

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
法務部政務次長徐錫祥今至立法院司法及法制委員會備詢，受訪時針對鼓吹戰爭或武統言論是否會立專法做出回應。記者王宏舜／攝影
法務部政務次長徐錫祥今至立法院司法及法制委員會備詢，受訪時針對鼓吹戰爭或武統言論是否會立專法做出回應。記者王宏舜／攝影

花蓮地檢署昨搜索花蓮縣政府民政處等5處，帶走處長明良臻等7名被告及5名證人，調查2月初的「查水表」事件，法務部政務次長徐錫祥今至立法院司法及法制委員會備詢，媒體詢問此次搜索是否針對有「花蓮王」之稱的立法委員傅崐萁？徐表示，地檢署已詳細說明，檢察官依法律執行公務，有相關事證就會積極查證，不會預設立場。

但也有媒體詢問，台北高等行政法院針對陸配「亞亞案」引用兩公約是否適用？徐錫祥解釋，是參考兩公約的「精神」，並不是依照兩公約的規定，移民署是依照大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款「危害國家安全及社會安定」規定，廢止劉振亞的居留。

至於鼓吹戰爭或武統言論是否會立專法？徐錫祥表示，涉及武統的言論規範散見在各法律中，法務部過去也開過會，學者的意見是希望成立專法，但究竟是立專法還是立在刑法裡面，法務部將廣泛徵收各界意見，基於言論自由、公共利益做最好的決定。

陸配

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