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亞亞抵達福州人牆保護 陸網友熱議「她到底什麼身分」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚搭機離台，抵達福州，不少大陸網友聞風接機，目擊亞亞周遭有多人組成人牆。圖／取自抖音
陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚搭機離台，抵達福州，不少大陸網友聞風接機，目擊亞亞周遭有多人組成人牆。圖／取自抖音

陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚搭機離台，前往福州，有數名大陸網友聞風接機。畫面上劉振亞仍然戴帽和口罩，低頭快步離開機場，身邊和前後共約十人組成「人牆」，避免旁人靠近，其中有人幫忙拉行李箱、捧花束。

亞亞原本拒絕離境，昨天下午傳出她要搭機離台的消息，昨晚與台灣的家人現身松山機場。為何突然願意自願離境，她透過台灣國際家庭互助協會發布1800字「心聲」，因律師葉慶元告知，恐怕留下違法的不良紀錄，進而遭剝奪她回台探親的權利。所以她忍痛跟丈夫、小孩離別，不願意被扣上罪名，並非自認有錯。她要保留回台探親的權利外，以及申請回來上法庭為她的權利辯護。

多名大陸網友在抖音發布影片，其中一名網友描述現場，「亞亞從台灣回到了大陸懷抱，看起來情緒很差，也沒有幾個人接機，和對岸（指台灣）沸反盈天的熱鬧場面，形成鮮明對比」。

由於亞亞的「深淵說」惹毛一票大陸網友，加上昨天抵達福州陣仗，引起討論。有大陸網友表示，「至少7個安保」、「分工不同，配合緊密，走路自帶氣場，分明就是有編制的人」、「看來不簡單哦，完成任務平安歸來，體制內的工作絕對有的」、「為啥會有一群便衣接機，她到底什麼身分」、「居然還有安保團隊？是不是入編制了」、「這安保陣容真強大，這下更加實錘了」、「好高的接待規格啊，一群藍口罩保護一個黑口罩」、「我們以為是深淵，原來代號叫深淵」。

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