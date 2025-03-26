陸配亞亞1800字心聲曝為何自願離台 痛批劉世芳人權迫害

陸配抖音網紅「亞亞」劉振亞昨晚離境，她透過台灣國際家庭互助協會再度發表聲明「陸配亞亞的心聲：我清清白白的離開，期待堂堂正正回台」，她表示，民進黨政府刻意挑中她，企圖殺雞儆猴，也用來挑釁中國。劉振亞並點名內政部長劉世芳施壓移民署，「對我進行人權迫害」。

劉振亞表示，她沒有預期到因為民進黨政府當家鬧事，到處製造恐怖，敵對，破壞了台灣島內的和平，讓人心惶惶，對未來感到恐怖，是她一個期待兩岸和平的陸配，最感到難過、失望的。

對於劉世芳指「亞亞不是一個普通的媽媽」，從法律戰、輿論戰、心理戰三戰齊發。劉振亞批這是栽贓，她表示，第一，針對劉世芳說她向最高行政法院遞件、非常懂法律，認為她不是一般人。「劉世芳大部長，我是因為被你迫害，友人介紹葉慶元律師，他願意仗義幫我，這些法律的作為，都是他義務協助的，不是我本來就這麼厲害」。

劉振亞表示，第二個罪名說她在操縱心理戰，引國際兒童權利公約。「劉部長你才是在操縱心理戰、顛倒是非，堂堂大官踐踏我這個小陸配」。

第三談到輿論戰，劉振亞表示，內政部長查一下就知道她是真結婚假結婚，內政部使用輿論進行了戰爭行為，「你才不是一個普通的、正常的部長，而我就是一個普通的媽媽」。

她說，她本來抵死不走，但律師葉慶元告訴她法律知識，「說這樣子你們就會扣我違反台灣法律，留下違法的不良紀錄，回過頭來剝奪我回台探親的權利。所以我今天迫於你們的淫威與打壓，我忍痛跟丈夫小孩離別，不願意被你們扣上罪名，而不是自認我有錯」。她要保留除了回台探親的權利外，也能申請回來上法庭為她的權利辯護。

劉振亞向台灣民眾喊話，希望大家看穿這個不義政府的卑鄙手法，不要繼續被操縱，不要歧視陸配，這才是一個健康的台灣，也才是她本來喜歡的台灣。她期許台灣政府不會再濫權，欺壓、歧視人民。「我現在清清白白的離開，希望我沒多久就可以堂堂正正地回來，回來跟我親愛的鄉親一起愛台灣」。

●陸配亞亞的心聲：我清清白白的離開，期待堂堂正正回臺

在機場開這個記者會，很無奈，但我也得挺起腰桿面對。在民進黨政府最近鋪天蓋地製造肅殺戒嚴氣氛情況下，我們陸配被鎖定為「敵對勢力」在台的潛伏者，而我劉振亞被刻意挑中，作為打擊對象，拿來祭旗，企圖殺雞儆猴，也用來挑釁中國。我跟一般台灣百姓一樣，生活在這個寶島，沒有預期到因為民進黨政府當家鬧事，到處製造恐怖，敵對，破壞了台灣島內的和平，讓人心惶惶，對未來感到恐怖，這實在是我一個期待兩岸和平的陸配，最感到難過、失望的。

我再一次清楚的表明我的立場：我是陸配、我是湖南人，我先生是台灣人，但我相信台灣是中國的一部分，早晚要統一，我不會因為壓力否定我自己這個立場，我更期待兩岸的和平順利，這對兩岸人民都是最好的。這是我的真心話，但卻一再被台獨主張者否定，你可以不認同我的看法，但你不能說我這樣的講法是假的、說我喜歡武統。

武統有什麼好處？我身家性命在這裡，小孩家人都在這裡，如果打起來，我們都要遭殃。但今天可能爆發戰爭的可怕氛圍，這是單方面的責任嗎？為什麼我剛結婚時，馬英九主政的時代並不是這樣？為什麼這幾年在美國的操弄下，兩岸的關係變成惡性循環？如果為台灣挑釁踩紅線，被迫武統，那其實是我最不想看到的。我談論這個武統議題是在提醒大家不要陷入這樣悲慘的境地，那絕對不是我樂見的。這才是我真正的立場跟心聲。

內政部長劉世芳施壓移民署，對我進行人權迫害，我今天到內政部開記者會，要跟她陳情、討個公道，綠營發動側翼的群眾，瘋狂的在外面攻擊，連讓我把話講清楚的空間都不給，赤裸裸踐踏基本的言論自由。你們怕什麼？為什麼不讓我把話講清楚？

現場還有記者對我發問，說劉世芳講我不是一個普通的媽媽，說我最近從法律戰、輿論戰、心理戰三戰齊發，第一，她說我最近會向最高行政法院遞件維護我的權利，說我非常懂法律，我不是一般人，說得我好像很厲害、很懂。抱歉！劉世芳大部長，我是因為被你迫害，友人介紹葉慶元律師，他願意仗義幫我，這些法律的作為，都是他義務協助的，不是我本來就這麼厲害。何況你們看到，本來被認為是綠營的事實查核中心羅世宏教授，都站出來表示不同見解，這難道是我很懂法律去指揮的嗎？劉世芳怎麼可以這樣栽贓我呢？

第二個罪名說我在操縱心理戰，引國際兒童權利公約，對不起，劉世芳大部長，我因為你下令驅趕，逼得我們母子分散，是活生生的傷害到我跟小孩生活的權利，這當然是你違反兒童權利公約，這也是別人告訴我這樣的認知。我是這幾天才知道的，你不要栽贓我好像處心積慮、好像很懂心理戰，劉部長你才是在操縱心理戰、顛倒是非，堂堂大官踐踏我這個小陸配。

第三談到輿論戰，前一個階段我被你們鎖定，輿論對我全面性的扭曲打壓，說我假結婚、說我洗人口，我今天記者會一直聲明，你內政部長查一下就知道我是真結婚假結婚，內政部使用輿論對我進行了戰爭行為，是你們在搞輿論戰，我幾乎被壓得喘不過氣，要不是有媒體看不過去，有社運團體仗義勇為，我哪有什麼能力，而被輿論看到、聽到？輿論戰是你在攻、我在守，而你占盡優勢，你才不是一個普通的、正常的部長，而我就是一個普通的媽媽。聽說你認養了小孩，也是一個媽媽，你可抓權力、搞政治、迫害別人，卻裝得很普通。而我是因為你們的打壓被迫成長，在痛苦中學習很多，我不會屈服。我還是認為你們驅趕我，是違法的，是沒有根據的。

我本來抵死不走，但葉慶元律師告訴我法律知識，說這樣子你們就會扣我違反台灣法律，留下違法的不良紀錄，回過頭來剝奪我回台探親的權利。所以我今天迫於你們的淫威與打壓，我忍痛跟丈夫小孩離別，不願意被你們扣上罪名，而不是自認我有錯。因為葉慶元律師還要協助我、維護我的權利，我要保留除了回台探親的權利外，也能申請回來上法庭為我的權利辯護。

我親愛的台灣朋友們，台灣今天會搞得這麼亂，絕對不是我亞亞一個人，也絕對不是因為陸配，我們絕對不該成為代罪羔羊，我們跟台灣的丈夫家人，跟大家一樣共同生活在這裡，希望大家看穿這個不義政府的卑鄙手法，不要繼續被操縱，不要歧視我們陸配，這才是一個健康的台灣，也才是我本來喜歡的台灣。

我最後誠懇的期許兩岸能夠和平，像今天這樣的噩夢可以趕快過去，讓台灣回歸正常，讓台灣成為一個真正的法治國家，政府不會再濫權，欺壓、歧視人民，這一點是我的心聲。我現在清清白白的離開，希望我沒多久就可以堂堂正正地回來，回來跟我親愛的鄉親一起愛台灣。