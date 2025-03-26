陸配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論遭處分限期離境。她昨解釋，武統言論是分析情勢，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣。」但行政院長卓榮泰強調，國家的國格列為首要，沒有妥協空間。

劉振亞原表示不會主動離台，但昨晚由丈夫、小孩及民團人士陪同抵達松山機場，搭乘八時四十五分班機前往大陸福州。她說，與律師溝通後認為要尊重台灣法律，不希望以後回台留下汙點，希望清清白白離開，未來會堂堂正正回來，很遺憾她的抗告程序還未完成，希望有天抗告成功，堂堂正正走進台灣。

網紅「八炯」、「閩南狼」等人昨晚現身機場，部分抗議民眾嗆聲「還不認錯、不要再回來了」，劉女說「知道你們人多，但請尊重我。」也有聲援者喊聲「亞亞加油」。

劉：不希望兩兒長大上戰場

劉振亞因發表「遲遲不武統」等言論，被移民署廢止在台依親居留許可，管制五年內不得再申請，限期十天內、本月廿五日離境。劉女向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，昨由台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部前舉行記者會喊出「移民署違反國際公約、迫害陸配」。

「談武統跟主張武統是不同概念。」劉振亞表示，她就是個普通媽媽，媒體卻用「假結婚」、「洗人口」毀滅人格，再說她鼓吹武統，「我有談武統，但我談武統是基於對情勢分析」，是談一旦發生武統對台灣有多大傷害，「總之，我不希望戰爭，我主張和平統一。」

「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣。」劉振亞說，一旦發生戰爭，會分是大陸人還是台灣人嗎？她兩個兒子長大後要當兵，「我會希望他們上戰場去送死嗎」？她已盡最大努力堅持自己立場、維護個人權益。

丈夫現身 「強制驅離不公平」

劉振亞的丈夫昨也首度現身，全程用台語發言。他說，從亞亞被「網暴」後，他就陪在身邊，移民署約談時也是他在身邊，並不是隱身不出現，只是至今已無法忍受抹黑，盼透過記者會還給他們公平正義。

他還說，強制驅離真的不公平，「聽到我們聲音的人很少」，不過他相信法律是公平的，至今還在等待公平與正義，他高喊：「我是台灣囝仔，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利。」希望內政部不要讓他們家庭破裂。

律師質疑 談統一危害國安？

卓榮泰昨在立法院受訪指出，一切由內政部依「兩岸人民關係條例」相關內容處理，強調言論自由的界線在國家存續，「你不能又要詆毀國家，又要國家保護你、讓你去毀滅國家」，這是不對的。他說，政府要清楚告訴國人，在主權安全情況下，任何違反法律的一定會用最嚴厲的方式處置，沒有妥協空間，但過程務必求得最溫柔的態度。

對於劉振亞宣稱「主張和平統一」，卓榮泰重申台灣的主權最重要。但律師葉慶元質疑，陸配在抖音談統一，就會危害台灣國家安全？我們國家安全這麼脆弱嗎？