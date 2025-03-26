民團批激化對立 陸配當祭品

陸配劉振亞涉武統言論遭限期離境，台灣國際家庭互助協會質疑移民署為激化兩岸對立而以陸配為祭品，要求撤銷處分；中華人權協會則呼籲政府依憲法保障言論自由，審慎處理以免撕裂社會。

移民署廢止劉振亞在台依親居留許可、五年內不得再申請，限期本月廿五日前離境。劉女昨離境前由台灣國際家庭互助協會陪同舉行記者會高喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」，人民民主黨創辦人鄭村棋、左翼聯盟秘書長黃德北等人也到場聲援。

台灣國際家庭互助協會表示，非常遺憾亞亞僅是政治立場表達就被推論為「有危害國家安全、社會安定」？同樣言論如果出自台灣人之口就屬言論自由範疇，何以對陸配標準不一致？根本是柿子挑軟的吃，目的在激化兩岸對立，以陸配為祭品。

「你漠視，有可能是下一個亞亞。」台灣國際家庭互助協會表示，民進黨執政時期講兩岸統一就被貼上親共、舔共標籤，難道人民只能主張執政黨認定的主權立場？在沒有明確判定標準下，亞亞的言論被內政部擴大推論「危害國安」，用不成比例原則的最嚴厲處分「廢止依親居留」處置，導致家庭骨肉分離，要求內政部長劉世芳懸崖勒馬，即刻撤銷原行政處分。

中華人權協會表示，台灣應保障所有在台人士基本權利，不分國籍、民族與地域。協會說，一九八七年開放兩岸通婚以來，台灣已有逾三十萬名陸配，移民署近日針對三名曾發表涉及政治言論的陸配撤銷居留許可並限期離境，將導致她們與稚齡子女分離，此舉不符比例原則、嚴重影響基本人權，更會加深社會對立，不利台灣自由民主形象，儘管當事人言論與台灣主流民意不同，政府仍應審慎評估行政措施的合理性與必要性。

協會表示，台灣刑法強調罪刑法定原則，對思想或言論應以行政規範或社會秩序法處理，而非直接剝奪居留權；兒童權利公約也認為兒童享「不與父母分離」權利，聯合國強調以移民拘留或家庭分離作為懲戒手段違反人權標準與國際原則，政府應考量當事人最佳利益。