反對派包圍嗆聲 警：大型霸凌現場

陸配網紅劉振亞遭認鼓吹武統限期離境，昨與民間團到內政部前陳情，被網紅八炯、閩南狼為主的反對群眾包圍叫罵，警力形同虛設，基層員警看不下去，形容「如同大型霸凌現場」。

基層員警說，部分反對派群眾包圍劉女一方近距離叫罵，衝突場面一觸即發，阻絕兩陣營的警力無積極作為，意見表達區形同虛設，「第一次看到這種狀況」。

據了解，「亞亞」案高度政治敏感，行政院長卓榮泰又喊話要求「內部溫柔處理、拿出堅定態度」，命令與壓力層層下達，台北市警局指示現場中正警一分局員警「溫柔對待」，讓第一線維安警力進退兩難。

劉振亞昨由台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部前希望撤回對其強制離境的處分，消息傳出後，支持及反對群眾聚集。台北市警方動員超過四十名警力，在現場畫設正、反團體意見表達區區隔雙方群眾。

以網紅八炯、閩南狼為主的反對群眾，在劉女舉行記者會時，以「歡送亞亞」為由到場表達意見，他們嘗試靠近劉女，被警方勸阻後持續突圍，遭舉牌警告後，化整為零靠近、包圍劉女的意見表達區，近距離嗆聲「滾出去」。劉女等人眼見警方無力阻止抗議群眾，在包圍群眾叫罵聲中離開。