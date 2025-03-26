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觀察站／一句武統 風聲鶴唳 國人開啟「自我言論審查」

聯合報／ 本報記者屈彥辰林河名
陸配網紅劉振亞（左二）涉武統言論遭處分限期離境，她們一家人前往登機口，依依不捨的相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
陸配網紅劉振亞（左二）涉武統言論遭處分限期離境，她們一家人前往登機口，依依不捨的相互擁抱道別。記者許正宏／攝影

「會有下一個亞亞嗎？」陸配「亞亞」劉振亞因發表政府認定的武統言論，遭處分限期離境。她雖強調自己愛台灣，但先前言論已被「定罪」，無力回天；恐怕不少人都想問，會不會不小心就變成「亞亞」？

劉振亞在社群網站發表武統言論，被移民署撤銷居留許可。亞亞原表示不會主動離台，但形勢比人強，昨晚由丈夫、小孩及民團人士陪同，搭機前往大陸福州。

亞亞的「武統」言論乍聽非同小可，也成了賴政府殺雞儆猴祭品，但她並非有名到足以掀起滔天巨浪，引發群起效尤的「網紅」，僅是嘴上說說，若她一句話就能造成國安危機、社會動盪不安，恐也說明這個政府的國安基礎脆弱。但實情真是如此嗎？

在自由民主的社會裡，個人須為言論負責。亞亞的統一言論，不為台灣社會大眾認同，從支持統派在許多民調中占比偏低即可知其大概；但這樣的言論，是否嚴重到可以不惜戕害憲法保障的言論自由，必須杜其言論之口？顯有比例與手段間是否平衡的問題。

賴政府對一名陸配祭出最嚴厲處分，將其言論排除在言論自由保障之外，從查處亞亞後也陸續有其他陸配因類似言論被舉報、處分。在風聲鶴唳之下，人們為了自保，自動開始「自我言論審查」，就怕觸及政府紅線。

民進黨連續執政近九年來，兩岸關係愈來愈緊張，亞亞成為賴政府收緊兩岸交流、大刀揮下的第一個例子，其他陸配甚至一般人將噤若寒蟬，唯恐自己成為下一個亞亞。

政府強調國安，人民絕對支持，卻也擔心國安成了執政者的統治工具：「國安，國安，多少罪惡假汝之名為之？」賴政府對亞亞最嚴厲處分的同時，不僅衝擊台灣對言論尺度的包容，也逼迫人民不得不活成「賴政府喜歡的模樣」。

但人們不禁要問，若民進黨真在意中華民國，對「武統」這類消滅中華民國的言論如此感冒，「法理台獨」跟「實務台獨」亦是從法統徹底消滅中華民國，是否也該一併查處？曾力推統一公投，要讓中共併吞中華民國的聯電創辦人曹興誠，是不是也該查處？

陸配

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