「你們在怕什麼」陸配亞亞吐心聲 點名劉世芳：妳才不是正常的部長

陸配網紅劉振亞今晚在限期內搭機離境，一路協助她對外發聲的台灣國際家庭互助協會晚間9時許再次替劉女轉發心聲，其中因內政部長劉世芳今對外稱劉女「不是一個普通的媽媽」，劉女也在文中點名劉世芳「妳才不是一個正常的部長。」

「陸配亞亞的心聲：我清清白白的離開，期待堂堂正正回台」內容如下：

我跟一般台灣百姓一樣，生活在這個寶島，沒有預期到因為民進黨政府當家鬧事，到處製造恐怖、敵對，破壞了台灣島內的和平，讓人心惶惶，對未來感到恐怖，這實在是我一個期待兩岸和平的陸配，最感到難過、失望的。

我再一次清楚的表明我的立場：我是陸配、我是湖南人，我先生是台灣人，但我相信台灣是中國的一部分，早晚要統一，我不會因為壓力否定我自己這個立場，我更期待兩岸的統一能夠和平順利，這對兩岸人民都是最好的。這是我的真心話，但卻一再被台獨主張者否定，你可以不認同我的看法，但你不能說我這樣的講法是假的，扭曲說我喜歡武統、主張武統。

武統那有甚麼好處？我身家性命在這裡，小孩家人都在這裡，如果兩岸打起來，我們也一樣要遭殃。

但今天台灣陷入可能爆發戰爭的可怕氛圍，這是單方面的責任嗎？為什麼我剛結婚時，馬英九主政的時代並不是這樣？為什麼這幾年在美國的操弄下，兩岸的關係變成惡性循環？如果有一天中國大陸因為台灣挑釁踩紅線，被迫武統，那其實是我最不想看到的。

我會談論這個武統議題，是在提醒大家不要陷入這樣悲慘的境地，那絕對不是我樂見的。我衷心期待和平統一，這才是我真正的立場跟心聲。

內政部長劉世芳施壓移民署，對我進行人權迫害，我今天到內政部開記者會，要跟她陳情、討個公道，綠營發動側翼的群眾，瘋狂的在外面攻擊，連讓我把話講清楚的空間都不給，赤裸裸踐踏基本的言論自由。

你們在怕什麼？為什麼不讓我把話講清楚？現場還有記者對我發問，說劉世芳講我不是一個普通的媽媽，說我最近從法律戰、輿論戰、心理戰三戰齊發，我聽了真不敢相信。

第一，她說我最近會向高等及最高行政法院遞件維護我的權利，認定我非常懂法律，所以我不是普通人，說得我好像很厲害、很懂。

抱歉！劉世芳大部長，我是因為被妳迫害，友人介紹葉慶元律師，他願意仗義幫我，這些法律的作為，都是他義務協助的，不是我本來就這麼厲害。

何況你們也看到，連本來被認為是綠營的「台灣事實查核中心」羅世宏教授，都站出來表示不同意法院裁決的見解，這難道是我很懂法律去指揮他們的嗎？劉世芳怎麼可以這樣公然栽贓，一再地陷害我呢？

她扣我第二個罪名說我在操縱心理戰，引國際兒童權利公約維權，對不起、劉世芳大部長，我是因為妳下令驅趕，逼得我們母子分散，確實是活生生的傷害到我跟小孩生活的權利，這當然是妳違反兒童權利公約，這也是別人告訴我才有這樣的認知。

我是這幾天才懂的，妳不要栽贓我好像處心積慮，好像很懂心理戰，劉部長妳才是在操縱心理戰、顛倒是非，堂堂大官踐踏我這個小陸配。

第三談到輿論戰，前一個階段我被你們鎖定，輿論對我全面性的扭曲打壓，說我假結婚、說我洗人口，我今天記者會一直聲明澄清，只要妳內政部長查一下就知道我是真結婚假結婚，內政部卻使用輿論對我進行了戰爭行為，是你們在搞輿論戰，我幾乎被壓得喘不過氣，要不是有媒體看不過去，有社運團體仗義勇為，我哪有甚麼能力，而能被輿論看到、聽到？

輿論戰是妳在猛攻、我被迫防守，妳根本占盡優勢，妳才不是一個普通的、正常的部長，而我是一個普通的媽媽。聽說妳認養了小孩，也是一個媽媽，但妳的可抓權力、搞政治、迫害別人，卻還裝得很「普通」吃人！

而我是因為你們的打壓被迫成長，在痛苦中學習很多，我不會屈服。我還是認為你們驅趕我，是違法的，是沒有根據的。

我本來抵死不走，但葉慶元律師告訴我法律知識，說這樣子你們就會扣我違反台灣法律，留下違法的不良紀錄，回過頭來剝奪我回台探親的權利。

所以我今天迫於你們的淫威與打壓，我忍痛跟丈夫小孩離別，不願意被你們扣上違法罪名，而不是自認我有錯。

因為葉慶元律師還要協助我、維護我的權利打官司，我要保留除了回台探親的權利外，也能申請回來上法庭為我的權利辯護。

我親愛的台灣朋友們，台灣今天會搞得這麼亂，絕對不是我亞亞一個人，也絕對不是因為陸配，我們絕對不該成為代罪羔羊，我們跟台灣的丈夫家人，跟大家一樣共同生活在這裡，希望大家看穿這個不義政府的卑鄙手法，不要繼續被操縱，不要歧視我們陸配，這才是一個健康的台灣，也才是我本來喜歡的台灣。

我最後誠懇的期許兩岸能夠和平，像今天這樣的噩夢可以趕快過去，讓台灣回歸正常平和，讓台灣成為一個真正的法治國家，政府不會再濫權，欺壓、歧視人民，這一點是我的心聲。我現在清清白白的離開，希望我沒多久就可以堂堂正正地回來，回來跟我親愛的鄉親一起愛台灣。

祝福大家，謝謝。