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陸配亞亞已離境 陸委會籲陸配：勿因私利刺激社會對立

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸配網紅劉振亞（中）因涉武統言論遭處分限期離境，已於25日晚間依限出境，陸委會晚間表示，呼籲極少數陸配應尊重台灣社會民情，勿基於私利刺激社會對立。劉振亞25日晚間與家人抵達松山機場，她們一家人前往登機口，相互擁抱道別。記者許正宏／攝影
陸配網紅劉振亞（中）因涉武統言論遭處分限期離境，已於25日晚間依限出境，陸委會晚間表示，呼籲極少數陸配應尊重台灣社會民情，勿基於私利刺激社會對立。劉振亞25日晚間與家人抵達松山機場，她們一家人前往登機口，相互擁抱道別。記者許正宏／攝影

陸配網紅「亞亞」劉振亞因涉武統言論遭內政部廢止居留許可後，已於今日晚間依限出境。陸委會晚間表示，支持主管機關依法處置，呼籲極少數陸配應尊重台灣社會民情，勿基於私利刺激社會對立，也期盼國人以溫暖及愛接納新住民。

陸委會25日晚間發布新聞參考資料，針對陸配亞亞案作出說明。

陸委會表示，極少數陸配為個人私利賺取網路流量，以支持武統台灣、矮化我國主權及意圖消滅中華民國等極度不尊重台灣的言論，一再危害國家安全與社會安定，擾亂社會秩序，這樣的行為已然觸法，也不為社會容許，陸委會支持主管機關依法做出的裁處。

陸委會說，台灣的自由民主得來不易，「我們希望所有來自四面八方的新住民與我們一起攜手珍愛這塊土地」。

陸委會強調，絕大多數的陸配都是熱愛台灣，也願意成為台灣的一分子，希望國人不要因為近來少數極端事件，標籤化特定群體。陸委會呼籲全體國人能繼續展開包容及溫暖的雙手歡迎陸配融入台灣社會，「不應該讓絕大多數愛台的陸配跟著極少數人受過」。

陸委會 陸配

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