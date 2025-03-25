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陸配亞亞涉鼓吹武統離境 移民署：其他個案也須遵守法規

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
陸配網紅劉振亞今晚於限期內自行搭機出境。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞今晚於限期內自行搭機出境。記者李隆揆／攝影

陸配網紅劉振亞今晚在期限內自行搭機離境，移民署晚間8時許發布新聞稿強調「公權力不容挑戰」，並呼籲類似個案也應遵守法規，移民署將堅定嚴正執法。

移民署表示，「亞亞」劉振亞於網路發布多部影片鼓吹武統侵略言論，經移民署依法廢止依親居留許可，管制5年內不得再申請依親居留，並要求限期離境，劉女已於今晚間於限令期限內出境。

移民署強調，我國為民主法治國家，公權力不容挑戰，因相同行為經廢止居留許可的其他個案，也必須遵守我國法律規定，若未於限令期限內出境，移民署將依法執行強制出境，堅定嚴正執法。

移民署重申依法行政立場，公然鼓吹武統侵略及消滅我國主權等言論，已逾越言論自由的界線，針對目前掌握的相關個案，均持續依法規進行調查，展現維護國家安全及社會安定的決心，捍衛國家主權沒有妥協空間。

移民署 言論自由 陸配

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