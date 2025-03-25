快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
陸配亞亞離境前與家人相擁。圖／取自udn直播
陸配亞亞離境前與家人相擁。圖／取自udn直播

陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。

據悉，劉振亞可能搭乘晚間8時45分從松山飛往福州的班機離台，今晚在台灣國際家庭互助協會陪同下與家人抵達松山機場。

劉振亞說，她不是因為認為自己錯了才離開，而是與律師溝通後認為，還是要尊重台灣法律，不希望以後回台留下汙點，希望清清白白離開，未來會堂堂正正回來；很遺憾她的抗告程序還未完成，希望有天抗告成功，能堂堂正正走進台灣。

劉振亞搭機行程吸引大批民眾前往機場聲援或抗議，其中，網紅「八炯」、「閩南狼」、台灣國陳峻涵等人皆現身機場，在劉女報到、發言時，部分抗議民眾嗆聲「還不認錯」、「不要再回來了」，劉出言請求「知道你們人多，但請尊重我。」；也有聲援者不斷喊聲「亞亞加油！」

陸配網紅劉振亞遭抗議群眾包圍嗆聲。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭抗議群眾包圍嗆聲。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭抗議群眾包圍嗆聲。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭抗議群眾包圍嗆聲。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭抗議群眾包圍嗆聲。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭抗議群眾包圍嗆聲。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。記者李隆揆／攝影
陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。記者李隆揆／攝影

陸配

延伸閱讀

陸配亞亞現身松山機場 網紅高喊「一路好走」媒體包圍場面混亂

陸配亞亞將離境…八炯揚言「歡樂送」 松機集結百警加強維安

陸配亞亞將搭20:45班機離台 八炯、陳柏源機場外「歡樂送」

陸配亞亞丈夫聲請停止執行限期離境 法院駁回

相關新聞

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望...

陸配亞亞現身松山機場 網紅高喊「一路好走」媒體包圍場面混亂

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，今天晚間現身松山機場準備搭機，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人現場高喊「一路好走...

陸配亞亞將離境…八炯揚言「歡樂送」 松機集結百警加強維安

陸配網紅劉振亞自行離境期限將屆，傳今晚將搭機離境，網紅「八炯」等抗議群眾傍晚即現身松山機場準備「歡樂送」，警方也立即派員...

陸配亞亞談武統「寶島插滿五星旗」今將出境 老公聲請停止執行也被駁回

陸配網紅劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許...

陸配亞亞丈夫聲請停止執行限期離境 法院駁回

「亞亞在台灣」劉姓陸配遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境。她的丈夫等人向法院聲請停止執行。台北高等行政法院今天晚間裁定駁...

影／陸網、台人都罵翻 陸配亞亞：被斷章取義很冤屈

陸配亞亞因武統言論，遭到移民署廢止居留許可，並要求今天（25日）必須離開台灣。劉振亞稱，移民署要求她限期離境是將她推向「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。