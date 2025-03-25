今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來
陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。
據悉，劉振亞可能搭乘晚間8時45分從松山飛往福州的班機離台，今晚在台灣國際家庭互助協會陪同下與家人抵達松山機場。
劉振亞說，她不是因為認為自己錯了才離開，而是與律師溝通後認為，還是要尊重台灣法律，不希望以後回台留下汙點，希望清清白白離開，未來會堂堂正正回來；很遺憾她的抗告程序還未完成，希望有天抗告成功，能堂堂正正走進台灣。
劉振亞搭機行程吸引大批民眾前往機場聲援或抗議，其中，網紅「八炯」、「閩南狼」、台灣國陳峻涵等人皆現身機場，在劉女報到、發言時，部分抗議民眾嗆聲「還不認錯」、「不要再回來了」，劉出言請求「知道你們人多，但請尊重我。」；也有聲援者不斷喊聲「亞亞加油！」
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