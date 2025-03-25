快訊

傳川普考慮4月2日「兩步驟」實施新關稅 可能方案曝光

金賽綸丈夫出手了！曬結婚證明否認墮胎 前男友「疑遭金秀賢威脅」

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

陸配亞亞現身松山機場 網紅高喊「一路好走」媒體包圍場面混亂

中央社／ 台北25日電
陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，25日將從松山機場搭晚上班機離境，網紅八炯（前左3）及「閩南狼」陳柏源（前右）等人傍晚到松山機場舉牌抗議。中央社
陸配劉振亞涉武統言論遭處分限期自行離境，25日將從松山機場搭晚上班機離境，網紅八炯（前左3）及「閩南狼」陳柏源（前右）等人傍晚到松山機場舉牌抗議。中央社

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，今天晚間現身松山機場準備搭機，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人現場高喊「一路好走」等口號，場面混亂。

劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，今天為自行離境最後期限；劉振亞今天上午由民間團體陪同至內政部外召開記者會，要求撤銷對她的行政處分。

劉振亞原本表示不會自行離境，但今天晚間6時50分許現身松山機場，向航空公司櫃台報到。劉振亞的丈夫與家人同時現身，引發媒體追逐包圍，她在現場發表書面聲明並重申上午的訴求，預計將搭乘晚間8時45分班機離台前往中國福州。

網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人，也在松山機場門口外提前召開記者會，並於亞亞現身時拍手大喊「一路好走」、「回歸祖國」等口號，由於八炯等人進入出境大廳被警方包圍，一度引發旅客不滿，現場相當混亂。

陸配

延伸閱讀

陸配亞亞將離境…八炯揚言「歡樂送」 松機集結百警加強維安

陸配亞亞將搭20:45班機離台 八炯、陳柏源機場外「歡樂送」

陸配亞亞丈夫聲請停止執行限期離境 法院駁回

陸配亞亞今晚離境「為保家庭團聚含冤忍辱」 爭取回台上法院討公道

相關新聞

今晚離境遭嗆「還不認錯」 陸配亞亞攜家人：會堂堂正正回來

陸配網紅劉振亞遭限期離境，今晚搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望...

陸配亞亞現身松山機場 網紅高喊「一路好走」媒體包圍場面混亂

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，今天晚間現身松山機場準備搭機，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人現場高喊「一路好走...

陸配亞亞將離境…八炯揚言「歡樂送」 松機集結百警加強維安

陸配網紅劉振亞自行離境期限將屆，傳今晚將搭機離境，網紅「八炯」等抗議群眾傍晚即現身松山機場準備「歡樂送」，警方也立即派員...

陸配亞亞談武統「寶島插滿五星旗」今將出境 老公聲請停止執行也被駁回

陸配網紅劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許...

陸配亞亞丈夫聲請停止執行限期離境 法院駁回

「亞亞在台灣」劉姓陸配遭移民署認定鼓吹武統，要求限期離境。她的丈夫等人向法院聲請停止執行。台北高等行政法院今天晚間裁定駁...

影／陸網、台人都罵翻 陸配亞亞：被斷章取義很冤屈

陸配亞亞因武統言論，遭到移民署廢止居留許可，並要求今天（25日）必須離開台灣。劉振亞稱，移民署要求她限期離境是將她推向「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。