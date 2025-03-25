陸配亞亞現身松山機場 網紅高喊「一路好走」媒體包圍場面混亂

網紅「亞亞在台灣」陸配劉振亞遭令限期離境，今天晚間現身松山機場準備搭機，網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人現場高喊「一路好走」等口號，場面混亂。

劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可、限期離境，今天為自行離境最後期限；劉振亞今天上午由民間團體陪同至內政部外召開記者會，要求撤銷對她的行政處分。

劉振亞原本表示不會自行離境，但今天晚間6時50分許現身松山機場，向航空公司櫃台報到。劉振亞的丈夫與家人同時現身，引發媒體追逐包圍，她在現場發表書面聲明並重申上午的訴求，預計將搭乘晚間8時45分班機離台前往中國福州。

網紅八炯及「閩南狼」陳柏源等人，也在松山機場門口外提前召開記者會，並於亞亞現身時拍手大喊「一路好走」、「回歸祖國」等口號，由於八炯等人進入出境大廳被警方包圍，一度引發旅客不滿，現場相當混亂。