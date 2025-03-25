陸配亞亞談武統「寶島插滿五星旗」今將出境 老公聲請停止執行也被駁回

陸配網紅劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉鼓吹武統言論，移民署認定有危害國家安全或社會安定之虞，依法廢止在台依親居留許可，她預計今晚離境；劉女聲請停止執行被駁回，劉女丈夫黃冠宏和子女等4人也向法院聲請停止執行，台北高等行政法院今也裁定駁回，可抗告。

黃冠宏和劉振亞結婚後，育有2子1女，劉女經內政部移民署許可在台依親居留，劉居留期間於網路社群平台抖音開設「亞亞在台灣」頻道，2024年5月間及2025年1月間上傳抖音的多部影片，遭檢舉有鼓吹大陸武力統一中華民國言論，有危害社會安全之虞。

移民署約談後認定劉女涉有大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款等規定，3月12日處分廢止劉女的依親居留許可，且5年內不許可再申請；同年月15日再命劉女應於文到翌日起10日內出境，逾期未出境者，由移民署強制出境，

黃冠宏和子女等人不服處分，向北高行聲請停止執行，並聲明在行政訴訟確定之前，應停止執行。北高行指出，依行政訴訟法規定，聲請停止執行必須具備「執行將發生難於回復之損害」、「有急迫情事」、「對公益無重大影響」等要件。

北高行認為，移民署處分雖對於劉振亞、黃冠宏權益有所影響，且有部分難回復，但管制大陸人民在台依親居留、長期居留或定居，目的在確保台灣地區安全與民眾福祉。

裁定指出，劉女言論包括「台灣永遠是中國的台灣」、「兩岸終將統一，也必然統一」、「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿了五星紅旗」、「台灣是中國的一部分，台灣就是中國的領土」、「大陸武力統一台灣，已經不需要其他的理由了呀」、「祖國必須統一，也必然統一」等語。

法院認為，移民署認定經閱聽者觀覽、各類傳媒轉發後，已造成社會爭議四起，紛擾難平並升高各種對立氛圍，劉女言論顯有危害社會安定之虞，對公益有重大影響，則依法處分廢止許可、限期離境，於法難謂不合，並沒有一望即知的違法瑕疵，經權衡黃冠宏等人的利益，以及對於公益的影響，本件當以公益為優先保護對象。