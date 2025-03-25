陸配亞亞今晚離境「為保家庭團聚含冤忍辱」 爭取回台上法院討公道

陸配網紅「亞亞」劉振亞被移民署認定鼓吹武統，限期今離境，她預計晚間從台北松山機場搭機離境，稍早發布新聞稿表示為保家庭團聚，含冤忍辱離台，必爭取回台及上法院討公道，「我要清清白白的離開台灣！」

劉振亞預計今晚間7時在松機大廳，與家人及台灣國際家庭互助協會開記者會。新聞稿指出，劉振亞因被移民署片面認定有武統言論，以危害國家安全等理由廢止居留許可，限期今午夜12時前離境，雖然劉振亞夫妻與台灣國際家庭互助協會今上午赴內政部，再次籲請移民署懸崖勒馬，撤銷原處分，但官方持續不面對錯誤，仍宣稱採將驅離劉振亞的作法，令人遺憾。

劉振亞與家人、律師討論後，為避免因逾期居留而影響後續依法申請回台與家人團聚的權利，她決定委曲求全，於移民署指定時間內離境。

劉振亞委託律師針對廢止居留許可提起聲請暫停執行，日前遭台北高等行政法院駁回，已提起抗告及相關行政救濟行動，移民署執意要求期限內出境，使劉振亞未來無法在救濟程序過程親自說明真相，這對於飽受汙名、不實指控的劉振亞相當不利。

未來，劉振亞與家人將爭取回台參加行政救濟程序的權利。劉振亞說，離開台灣不等於默認移民署的指控，她要清清白白的離開台灣，也要清清白白的回到台灣與家人團聚，在法院討公道。