陸配劉振亞今須離境 中華人權協會籲政府保障言論自由

陸配劉振亞經營抖音「亞亞在台灣」，卻鼓吹武力統一台灣，大放厥詞「也許明天早上醒來，寶島上已經插滿五星紅旗，想想都讓人開心」，移民署認言論危害國家，廢止依親居留許可、限10天內離境。劉女原稱「不會主動離台」，下午改口晚間離開，中華人權協會呼籲政府依憲法保障言論自由，審慎處理相關個案，以避免社會撕裂。

中華人權協會表示，台灣應保障所有在台人士的基本權利，不分國籍、民族與地域，並指自1987年開放兩岸通婚以來，台灣已有逾30萬陸配與百萬兩岸家庭，移民署近日針對3名曾發表涉及政治言論的陸配，撤銷其居留許可並限期離境，將導致她們與稚齡子女分離。

協會稱此舉不符比例原則，嚴重影響基本人權，恐加深社會對立，不利台灣自由民主形象，並指即便當事人言論可能與台灣主流民意不同，政府仍應審慎評估行政措施的合理性與必要性。協會表示，在保障言論自由的社會中，台灣刑法強調罪刑法定原則，對於思想或言論應以行政規範或社會秩序法處理，而非直接剝奪居留權。

協會另援引兒童權利公約，認為兒童享有「不與父母分離」的權利，政府應優先考量其最佳利益，且聯合國也強調以移民拘留或家庭分離作為懲戒手段，違反人權標準與國際原則。

中華人民共和國籍的劉振亞和我國公民結婚，育有2子1女，劉女經內政部移民署許可依親居留，但劉女居留期間，於網路社群平台「抖音」開設「亞亞在台灣」頻道，她2024年5月間及2025年1月間上傳抖音的多部影片，遭檢舉宣揚中共武力統一中華民國。

移民署約談後認定劉女涉有大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款「危害國家安全及社會安定」情事，3月12日處分廢止劉女的依親居留許可，且5年內不許可再申請。

移民署同年月15日再命劉女應於文到翌日起10日內出境，劉女聲請停止執行，台北高等行政法院21日裁定駁回，最高行政法院至今未裁定，但提起訴願及行政訴訟，並不停止行政處分執行。