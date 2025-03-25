移民署恐違法？陸配亞亞案引發爭議 正反對立罕見激烈

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對陸配亞亞疑似在影片散播武統言論，遭到移民署遣離出境，作家郝明義近日在臉書發文直言，任何國家都不會允許武統或武力威脅本國的言論發酵，綜合了大規模暴力、毀滅的武統，也絕對不是言論自由。但作家彭蕙仙反駁指出，亞亞並未鼓吹武統，政府也不該對沒有權力行動的人表明政治立場如此不容。

對此，行政院長卓榮泰25日聯訪時說，在主權安全情況下，任何違反法律的言論，一定會用最嚴厲方式處置，但過程要用最溫柔的態度，亞亞案已無妥協空間。

移民署恐違法？

針對移民署的行政處分，有法界人士指出，按照依親居留相關辦法第14條第1項第4款，亞亞的依親居留許可遭廢除，但同條第2款規定，已許可依親居留者「因依親居留許可被廢止而遭強制出境，對在台灣地區設有戶籍之未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞」，不宜撤銷或廢止其許可。

該法界人士表示，無法確認移民署是否已經審酌亞亞有3名未成年子女、強制她出境是否會對子女造成重大且難以回復的損害等，如果沒有的話，恐有違反此規定的疑慮。

涉及暴力事不能做

陸配網紅亞亞因涉武統言論遭限期離境。知名作家郝明義在臉書發文指出，2018有台灣學生在美國要同學不要來學校，因為他要用槍攻擊學校，雖然事後他說是玩笑話，但涉犯恐怖威脅而被美國警方逮捕，強制遣返出境，並且一生不得入境美國，「涉及暴力與人命的事，就是不能做，也不能說。」

郝明義強調，中配在臺灣談武統，嚴重千萬倍。她們的「祖國」每天持續干擾臺灣的軍機、軍艦上有多少槍砲、飛彈、子彈？她們配合著這些文攻武嚇來談武統，這不能是玩笑，更不該說是自由。他說，如此威嚇傷害臺灣人、你我家人的言論，可以被尊重、容許？

恐嚇並非言論自由

「威嚇暴力、傷害、殺人不是言論自由，綜合了大規模暴力、死傷、毀滅的武統，也絕對不是言論自由。」郝明義表示。

但作家彭蕙仙也在臉書上質疑郝明義，是否確實看了劉振亞在抖音的發帖？彭蕙仙指出，她看過亞亞相關影片，並沒有鼓吹武統，也沒有認同武統，她說的是「台灣的作為已經符合大陸依《反分裂法》的武統條件」，這是一個事實陳述或是亞亞的觀點，我們可以不喜歡、不認同、不接受，但這個說法跟直接鼓吹武統是有距離的。

對無辜陸配憤怒？

另外，台灣學生的案件，該台生有實際上購買及練習槍彈、射擊的行為，彭蕙仙認為，兩人的行為並不在同一個層次，她同時質疑，如果我們對曾經擔任過總統的李登輝公開說「釣魚台是日本的」都覺得沒關係，又為什麼要對一個沒有權力的人表明自己的政治立場，這麼介意甚至憤怒呢？劉振亞（亞亞）能對台灣怎麼樣嗎？

雙方臉書下都有留言，支持與反對者都有。贊成亞亞應該離開台灣者認為，「任何人沒有台灣國籍，宣揚煽動武統，就讓你滾出台灣」；反對者則認為「現在項莊舞劍，就真的只針對大陸新娘嗎？不會一步一步逼近自己國民嗎？」

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