「有可能你是下個亞亞」 Tifa批移民署以陸配做祭品

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉武統言論遭限期離境，今在台灣國際家庭互助協會（Tifa）陪同赴內政部前訴求撤銷行政處分。台灣國際家庭互助協會也發聲明訴求，表示在現今民進黨執政，講兩岸統一就動輒被貼上親共、舔共標籤，批移民署「以陸配為祭品」，並強調「你漠視，有可能你是下一個亞亞。」

移民署依法廢止劉振亞在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於今天離境，劉向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，得抗告。劉今天也在台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部大樓外辦記者會，喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」，現場還有人民民主黨創辦人鄭村棋、左翼聯盟秘書長黃德北等人到場。

現場媒體詢問立場，台灣國際家庭互助協會表示，他們沒有政治立場，他們不只是支持陸配，也支持任何在台移民的權益，大家可以去查過去的資料都是為外配發聲，徐春鶯不分區事件也一樣，移民也要有參政權，參與台灣政治的權益。該協會強調，只要是人民就是這塊土地的主人。

台灣國際家庭互助協會聲明也指出，非常遺憾亞亞僅是表達政治立場的表達，何以移民署就做成「有危害國家安全、社會安定」的推論？同樣的言論，如果是出自台灣人之口，就沒有違法，而屬言論自由保障範疇，何以對陸配標準就不一致？「根本是柿子挑軟的吃，目的在激化兩岸對立，卻以陸偶為祭品。」