【重磅快評】拿兩岸條例砍亞亞 一邊一國劉世芳不卡嗎？

陸配網紅「亞亞」因發表武統言論被下令限期離境，閣揆卓榮泰說政府態度堅定，但也要求內政部要溫柔處理；不過，內政部長劉世芳一點也不溫柔，她以「紅燈左轉」為例，直批劉女執意為之，而且三戰齊發， 「這位女士並非普通媽媽」。但天下的媽媽有分普通、不普通嗎？劉世芳嘴裡喊「一邊一國」，但卻拿著兩岸人民關係條例對付亞亞，不覺得那裡卡卡的嗎？

陸配「亞亞」遭移民署限令25日要離境，今天她偕丈夫與台灣家庭互助協會到內政部門口開記者會陳情抗議，她的丈夫全程用台語表示「我是台灣孩子，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利！」，反成現場焦點，但短短幾句話卻也點出民進黨政府處理此事的無情與無理。

顯然，亞亞事件雖是移民署主責，但主控卻是內政部長劉世芳；劉世芳一早有備而來，顯然已打好草稿，先稱亞亞影片引發爭議，移民署依兩岸人民關係條例等規定處分，希望亞亞10天內離境；話鋒一轉，她又說綜觀這幾日發展，亞亞並不是普通媽媽，她還煞有介事分析法律戰、輿論戰及心理戰「三戰齊發」。

最特別的是，劉世芳說不管行政單位或司法單位做裁示，沒想到亞亞聲請抗告被駁回後，現在仍往最高行政法院要求處理，「所以她對台灣法律的了解，不是大家所說的什麼都不知道」；劉世芳還以「紅燈不能向左轉，你偏偏要紅燈轉左，不只接到罰單，還會發生車禍」來舉例，得出亞亞不是普通媽媽的結論。

仔細看劉世芳的發言，不禁要懷疑劉世芳為了要讓亞亞離境，可能已經到了神智不清的地步了。她以紅燈左轉來比喻武統言論就很不倫不類，紅燈固然不能左轉，但也不能直行，多數的情況下也不能右轉，依照道路交通管理處罰條例，只要紅燈亮起，車輛若穿越路口，無論左轉、右轉、直行或迴轉，都屬於闖紅燈。劉世芳用紅燈左轉比喻憲法保障應開綠燈的言論自由，自是引喻失義。

再者，劉世芳批亞亞向台北高等行政法院、最高行政法院聲請抗告是發動法律戰，這種說法有如認定亞亞「對台灣法律的了解」是一件不對勁的事，話語中充滿偏見與歧視，難道陸配就沒有訟訴的權利？難道陸配不能尋求法律救濟？台灣還講民主法治嗎？

劉世芳日前下鄉宣講，疾呼「台灣中國，一邊一國」，被告發涉內亂外患罪，劉始終不改變說法，指兩岸各自奉行中華民國憲法、中華人民共和國憲法，一邊一國是最佳解釋。但劉世芳轉身執行亞亞限期離境，又總把兩岸人民關係條例掛在嘴上，試問兩岸人民關係條例有那一條是寫著「台灣中國，一邊一國」？劉不覺矛盾嗎？

劉世芳說亞亞並不是普通媽媽，讓人想起讓大家從小反覆吟唱的童謠「天下的媽媽都是一樣的」，總統賴清德在台南市長任內祝福全天下媽媽母親節快樂，還感性表示「偉大的母愛是無法比較的」；前總統蔡英文總在母親節發文提醒國人「媽媽的愛都是一樣的」。但劉世芳卻是有辦法比較並區分出普通和不普通的媽媽，還真不是一般的普通呢！