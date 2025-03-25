陸配亞亞隔空喊話險起衝突 八炯、閩南狼脆上回嗆
陸配「亞亞」劉振亞涉武統言論，被移民署限期離境，今天上午在內政部前開記者會陳情，也喊話當初檢舉她的網紅「八炯」面對面溝通。八炯稍早在Threads社群平台PO出他遭警方攔阻的照片，他表示，亞亞現場邀請他去辯論，他如約而至，但被警方阻止，「我不是沒有衝！我身體力行，我不是俗辣！現在他們造謠我怕了不敢過去」。
亞亞今天偕同丈夫在內政部前開記者會，希望內政部能暫停她的驅離處分。場外包括八炯、歌手「閩南狼」等人嘗試靠近，遭警方勸阻，場面一度緊張。
閩南狼在Threads發文，他表示，針對亞亞在記者會說他唱「福建艦」，質疑為什麼他不用被送回去。「在此聲明，我之所以知道過去做的事情是錯的，所以我悔過！我放棄了過去因講那些言論而獲取的上億的流量！那全平台300多萬粉絲的帳號！並且帶著統戰的證據回到我的家鄉告訴大家統戰的真相」。
「敢放棄掉妳那幾十萬的粉絲嗎？」閩南狼表示，「中國人」不是共產黨的專利，台灣不是討厭中國人，台灣討厭的是中共人；「妳敢說妳反共，妳捍衛中華民國的主權嗎？」
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