快訊

台股上漲166點收22,273點 台積電上揚18元收990元

百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

國際連鎖飯店男員工闖女湯區大喊「快出來」 裸體女客怒批：誇張

陸配亞亞隔空喊話險起衝突 八炯、閩南狼脆上回嗆

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
陸配劉振亞今天上午在內政部前開記者會陳情，網紅八炯（前）與歌手閩南狼（後）與民眾持大聲公嗆聲。記者曾原信／攝影
陸配劉振亞今天上午在內政部前開記者會陳情，網紅八炯（前）與歌手閩南狼（後）與民眾持大聲公嗆聲。記者曾原信／攝影

陸配「亞亞」劉振亞涉武統言論，被移民署限期離境，今天上午在內政部前開記者會陳情，也喊話當初檢舉她的網紅「八炯」面對面溝通。八炯稍早在Threads社群平台PO出他遭警方攔阻的照片，他表示，亞亞現場邀請他去辯論，他如約而至，但被警方阻止，「我不是沒有衝！我身體力行，我不是俗辣！現在他們造謠我怕了不敢過去」。

亞亞今天偕同丈夫在內政部前開記者會，希望內政部能暫停她的驅離處分。場外包括八炯、歌手「閩南狼」等人嘗試靠近，遭警方勸阻，場面一度緊張。

閩南狼在Threads發文，他表示，針對亞亞在記者會說他唱「福建艦」，質疑為什麼他不用被送回去。「在此聲明，我之所以知道過去做的事情是錯的，所以我悔過！我放棄了過去因講那些言論而獲取的上億的流量！那全平台300多萬粉絲的帳號！並且帶著統戰的證據回到我的家鄉告訴大家統戰的真相」。

「敢放棄掉妳那幾十萬的粉絲嗎？」閩南狼表示，「中國人」不是共產黨的專利，台灣不是討厭中國人，台灣討厭的是中共人；「妳敢說妳反共，妳捍衛中華民國的主權嗎？」

陸配劉振亞今天上午在內政部前開記者會陳情，網紅八炯（中）嘗試靠近，遭警方勸阻。記者曾原信／攝影
陸配劉振亞今天上午在內政部前開記者會陳情，網紅八炯（中）嘗試靠近，遭警方勸阻。記者曾原信／攝影

陸配

延伸閱讀

駁回陸配亞亞的停止執行挨轟「為虎作倀」 台北高等行政法院回應了

陸配亞亞偕丈夫內政部陳情 民眾不滿嗆「滾回去」

警方排人牆護送陸配亞亞上車 抗議群眾與媒體嗆聲衝突

陸配亞亞控言論遭扭曲 八炯在旁要她返中

相關新聞

赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸

陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉武統言論遭限期離境，今赴內政部前訴求撤銷對她的行政處分。劉振亞強調，武統言論是分析情勢，...

我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

陸配網紅「亞亞」劉振亞因被控武統言論，移民署做行政處分要求離境。劉的老公今天也現身，他全程用台語表示，「我是台灣孩子，你...

移民署能廢止陸配亞亞居留許可？法界人士認為還有一規定待審酌

陸配網紅劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉嫌鼓吹武統言論，被移民署依法廢止在台依親居留許可，最遲必須在今日離境，劉女今...

卓榮泰促「溫柔堅定」辦陸配亞亞案 劉靜怡：又加1執行要件？

陸配亞亞不願離開台灣，上午並赴內政部陳情。行政院長卓榮泰今天受訪時說，他要求內政部溫柔堅定處理，政府沒有妥協空間。對此，...

陸配亞亞隔空喊話險起衝突 八炯、閩南狼脆上回嗆

陸配「亞亞」劉振亞涉武統言論，被移民署限期離境，今天上午在內政部前開記者會陳情，也喊話當初檢舉她的網紅「八炯」面對面溝通...

陸網友質疑陸配亞亞：怎麼回來就成「深淵」？

陸配「亞亞」劉振亞因涉武統言論遭民進黨政府要求限期離境，事件在大陸也引起不少民眾關注。對於劉振亞稱，移民署要求她限期離境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。