駁回陸配亞亞的停止執行挨轟「為虎作倀」 台北高等行政法院回應了

陸配網紅劉振亞在抖音經營「亞亞在台灣」，因涉嫌鼓吹武統言論，被移民署依法廢止在台依親居留許可，劉女聲請停止執行也被法院裁定駁回；劉女今在內政部舉行記者會，批移民署違法處分，法院為虎作倀、侵犯人權。

台北高等行政法院回應指出，案件是經由合議庭法官綜合評估後，才作出駁回的裁定，劉女不服裁定已於昨日提起抗告，法院於當日即將卷證送最高行政法院審理。

劉振亞和台灣丈夫結婚後，兩人育有2子1女，劉女也經內政部移民署許可依親居留，但劉女居留期間，於網路社群平台「抖音」開設「亞亞在台灣」頻道，她2024年5月間及2025年1月間上傳抖音的多部影片，遭檢舉有鼓吹大陸武力統一中華民國言論。

移民署約談後認定劉女涉有大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法第14條第1項第4款「危害國家安全及社會安定」情事，3月12日處分廢止劉女的依親居留許可，且5年內不許可再申請。

移民署做出行政處分後，亞亞最遲必須在今日離境，民間團體今早陪同劉女在內政部外開記者會，請求即刻撤銷處分，批評移民署處分違法，法院為虎作倀，劉女丈夫也全程用台語表示，「我是台灣孩子，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利！」