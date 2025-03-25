警方排人牆護送陸配亞亞上車 抗議群眾與媒體嗆聲衝突
陸配「亞亞」劉振亞遭限期離境，今早在內政部外開記者會陳情，由八炯、閩南狼為首的抗議群眾，以歡送亞亞名義在旁集會「歡送」，現場雙方人馬不時爆發口角，轄區警方不斷區隔，最後亞亞要離去時，警方排成人牆，護送亞亞搭乘計程車離去。
亞亞要離去時，不斷有抗議群眾要擠到亞亞身邊，現場不斷響起「一路好走」的呼喊聲，還有人喊滾回去！也有抗議群眾嗆聲，亞亞害到其他愛台灣的外籍配偶。
亞亞要離去時，現場爆發推擠，有媒體記者遭抗議群眾擠靠，要求對方不要擠，雙方爭執時，記者被罵中國狗，記者不爽反問為什麼要罵，雙方吵架，記者竟遭其中一人用身體撞擊。
眼見抗議群眾越來越靠近亞亞一方，警方立即排成人牆，貼身亞亞不讓其他人靠近，直到徐州街與林森南路口，讓亞亞坐上計程車，抗議群眾試圖貼上計程車，警方趕緊要計程車盡快離開，以避免發生衝突。
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