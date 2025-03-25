陸配亞亞控言論遭扭曲 八炯在旁要她返中

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「我的家庭因移民署命令遭受巨大痛苦，盼政府撤銷命令！」陸配網紅亞亞因移民署認定發布武統言論遭遣離出境，但在出境前她到移民署門口召開記者會，表示已找律師葉慶元協助，並指控移民署的命令違反人權《兩公約》、她影片的言論遭到扭曲；但近來積極反共的網紅八炯、閩南狼也開記者會，要亞亞回去中國。

八炯在開完記者會後還要找亞亞辯論，但警方擔心雙方起衝突，因此攔住八炯、閩南狼還有與他們一起的群眾，但兩人仍試圖帶頭硬闖，雙方多次爆發推擠。路上還有民眾大喊「亞亞滾回去！」等，氣氛相當緊張。

家庭受到嚴重紛擾

亞亞與台灣國際家庭互助協會一同召開「移民署違反國際公約、迫害陸配、高等行政法院為虎作倀、侵犯人權」記者會，互助協會人員指出，許多人說亞亞支持武統、假結婚，帶小孩來台灣洗人口，雖然事實查核中心對此已有澄清，但高等法院還是同意移民署遣返亞亞的命令，「實在是媚俗、不顧人權」。

「我的小孩受到嚴重影響！」亞亞強調，她並沒有散播武統言論，是支持和平統一的，外界看到是影片截圖，呼籲媒體與民眾要重新看影片，但她的小孩在學校已經被仇視、投以異樣眼光；亞亞的老公也以台語質疑，連他這個土生土長的台灣人也要一起趕走嗎？他痛批媒體與名嘴不惜人格毀滅他們家。

八炯要與亞亞辯論

不過在旁邊，網紅八炯與閩南狼也在一旁開記者會，八炯不滿表示，亞亞根本是假愛國，還在影片中說返中「萬劫不復深淵」，根本是假愛中國。他也澄清自己根本沒有仇視中配，他在國外聲援遭到迫害的中配時，根本沒看到國民黨協助。

隨後一群人因亞亞曾在節目上說要與八炯辯論，便朝亞亞開記者會的方向前進，但被警方攔了下來。







八炯也在一旁召開記者會，要亞亞出來辯論。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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