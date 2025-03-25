赴內政部申冤遭喊「滾出去」 亞亞：我愛台灣也愛大陸
陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉武統言論遭限期離境，今赴內政部前訴求撤銷對她的行政處分。劉振亞強調，武統言論是分析情勢，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣。」不過卻遭支持驅離亞亞的群眾包圍，大喊「滾回去」，雙方言語叫囂，現場火藥味十足。
移民署依法廢止劉振亞在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，限期10天內、須於今天離境，劉向台北高等行政法院聲請停止執行後遭駁回，得抗告。劉今天也在台灣國際家庭互助協會陪同，在內政部大樓外辦記者會，喊「移民署違反國際公約、移民署迫害陸配」。同時，網紅八炯號召群眾在另一側聚集嗆聲，雙方最後未發生肢體衝突。
劉振亞強調，她就是一個普通媽媽，但媒體卻用假結婚、洗人口對她人格毀滅，再來說她鼓吹武統，「我有談到武統，但我談武統是基於對情勢分析」，談一旦發生武統會對台灣會有多大傷害，談武統跟主張武統是不同概念，希望大家都能清楚。
現場媒體問到如果最後仍無法如願留在台灣？劉振亞說，今天會開放對話就是要把握自己最後的機會，知道政府態度強硬，即有可能今天過後驅離台灣，但她從未鼓吹武統，所有武統言論都是基於情勢分析，「我愛台灣、也愛大陸，我生活在台灣，我孩子也在台灣，我的家在台灣」，一旦發生戰爭會分是大陸還是台灣人嗎？她的兩個兒子長大後是要當兵的，「我會希望他們上戰場去送死？」
至於政府的強制作為，劉振亞說，她只能表示很無奈，因為已經盡最大努力堅持自己立場，維護個人權益，「我想說的是，我現在在這不是賴著不走，各位媒體當初怎麼造謠我假結婚、洗人口，對我家庭造成毀滅，不給我一個說法嗎？ 我只希望我清白離開台灣。」
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