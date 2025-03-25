民進黨：絕不容許陸配亞亞武統言論 堅定反戰守護台灣民主

陸配「亞亞」劉振亞，因在台灣發表武統言論，遭移民署處分25日要離境，劉振亞今天與台灣家庭互助協會，一起到內政部門口開記者會陳情抗議。民進黨發言人吳崢表示，民進黨的立場就是支持行政單位，堅定展現政府對捍衛台灣安全與民主自由的態度。

吳錚指出，內政部及移民署已多次向社會說明，對於在台灣散佈武統言論、鼓吹戰爭的中配、中國公民，採取強制行政力措施，取消居留權，讓他們回到中國社會，請國人放心，政府不會讓鼓吹戰爭的中國公民在台灣社會攻擊台灣。

吳崢說，關於劉振亞言論爭議，有必要再一次嚴肅釐清。劉振亞發佈影片中，「解放軍最具攻勢的演習」、「一覺醒來寶島插滿五星紅旗」等，無庸置疑就是支持武統、就是支持中國以軍事行動侵略佔領台灣，無需再辯論。而「武統」不僅是意識型態與國家認同言論，重點是認同以武力行使統一台灣目的，也就是戰爭行為。

吳崢表示，劉振亞影片中讚揚的中國「越海大殺器」，即是中國的殲20、殲16、東風導彈、登陸艦等軍事武裝力量，鼓吹侵略戰爭的對象、越海大殺器劍指的對象，就是台灣，就是台灣國民的生命財產安全，此番言論就是支持中國人民解放軍使用軍事暴力侵略台灣。

吳崢指出，國民黨及有心人士以言論自由為劉振亞辯駁，但此案爭議不在於言論自由，而是台灣是否容許中國公民在台灣土地，鼓吹侵略戰爭、鼓吹中國人民解放軍奪去台灣人民性命？台北高等行政法院援引了「公民與政治權利國際公約》」第20條，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。鼓吹戰爭，在國際上任何一個國家，都逾越了法律與道德的底線。

吳崢說，許多國民黨人士護航亞亞、攻擊政府。政治立場不同是民主常態，但是涉及台灣2350萬人生命安全，繼續維持民主制度，應是跨黨派須共同努力的，請國民黨與藍營支持者，看清政府採取行動的必要性，國民黨與民進黨應該要有的共識，就是反共、反侵略。

民進黨發言人韓瑩表示，針對中配亞亞採取之行動，是針對少數中配危害國家安全，傷害台灣的發言，在台灣大多數的中配，都非常不能夠認同，並且認同台灣這塊土地，更因台灣是自由民主的社會，所以希望不因少數人言行，標籤化台灣的中配。