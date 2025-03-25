【即時短評】一句武統風聲鶴唳 人民不得不活成賴政府喜歡的模樣？

陸配「亞亞」劉振亞因在社群網站上，發表政府認定的武統言論，遭到移民署撤銷居留許可，最遲必須在今日離境，若亞亞堅持不離境，移民署將進行強制出境。亞亞的武統言論，事實上猶如嘴砲，竟能引發國安危機，該檢討的是不是政府本身？

陸委會主委邱垂正今日提到亞亞議題，表示那就是鼓吹武統，鼓吹戰爭，「消滅中華民國」的言論。這絕對不是言論自由，沒有中華民國，哪來的言論自由？絕對支持主管機關依法行政。

一句話就能造成國安危機，社會動盪不安？真如此的話，說明這個政府得不到民心，執政維持穩定也無能。

雖然說出被認為是武統言論的亞亞，其身分在此刻台灣社會的氛圍裡，顯得格外敏感，也有媒體率先稱她為「網紅」，但亞亞的名聲是否真有到達「網紅」等級，足以引發群起效尤的反應，見者自有公斷。

對一陸配祭出最嚴厲處分，且將其言論排除在言論自由保障之外，令人想起美國極端反共的「麥卡錫主義」。麥卡錫主義之所以可怖，除最嚴格的審查外，另是因為它令人人自危，一不小心便有可能被舉報或被誣陷為「共產分子」。

當時，美國聯邦參議員麥卡錫常用手段不外乎兩類：「指控」和「詆毀」，指控特定人為共產黨，再來詆毀特定人從事滲透國安，試圖顛覆社會。若被反擊則提出更多指控和詆毀。無獨有偶的，民進黨的手段似曾相似。

亞亞因被指發表武統言論，所以必須撤銷其依親居留許可，今限時離境。反過來說，如果陸配不發表可能被指為武統言論的言論，是否不會被撤銷依親居留許可，不會被限期離境？於是，自我言論審查產生了，也將擴及到一般人民。

「國安，國安，多少罪惡假汝之名為之？」賴政府對亞亞行最嚴厲處分，也在同步撕裂台灣社會，讓台灣社會成為一個風聲鶴唳的社會，因為讓人民不得不活成「賴政府喜歡的模樣」。

不禁要問，若民進黨這麼在意中華民國，對武統這類消滅中華民國的言論如此感冒，「法理台獨」跟「實務台獨」也是從法統上消滅中華民國，不也應一併查處？