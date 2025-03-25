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陸配亞亞不願離台 卓榮泰：沒有任何妥協空間

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
陸配亞亞離台期限為今晚，行政院長卓榮泰25日指出，一切由內政部依照《兩岸人民關係條例》處理，他也要求內政部在溫柔的處理情況底下，要拿出堅定的態度。記者曾學仁／攝影
陸配亞亞離台期限為今晚，行政院長卓榮泰25日指出，一切由內政部依照《兩岸人民關係條例》處理，他也要求內政部在溫柔的處理情況底下，要拿出堅定的態度。記者曾學仁／攝影

陸配亞亞離台期限為今晚，行政院長卓榮泰25日指出，一切由內政部依照《兩岸人民關係條例》處理，他也要求內政部在溫柔的處理情況底下，要拿出堅定的態度，政府在這個事情上的處理，沒有任何妥協的空間。

針對陸配亞亞一案，卓榮泰表示，一切由內政部依照《兩岸人民關係條例》所有的相關內容來處理，但是我們的態度非常的堅定，我也要求內政部在溫柔的處理情況底下，要拿出堅定的態度，因為我們要向國人表示，對國家的國格，我們列為最重要，我們在保護的是中華民國臺灣國家的主權跟國格。

卓榮泰說，而且言論自由自該有其界限，我再次引用法界人士的說法，言論自由是有界限的，界限就在國家的存續，你不能又要詆毀這個國家，又要這個國家來保護你，讓你去毀滅這個國家，這是不對的。

卓榮泰也提到，先進的民主國家對於言論自由的保障，也都有類似的判決上的說法，表示說當國家安全受到威脅時，民主國家是可以用合理的方式來限制某些自由的，這是要保障公共利益，這個在美國最高法院相關的判例說明當中都已經揭示了。

卓榮泰強調，所以政府很清楚的要告訴國人就是，在主權安全的情況底下，任何違反法律的，一定會用最嚴厲的方式來處置，但是過程務必求得最溫柔的態度，但是這個一定要讓國人知道，政府在這個事情上的處理，沒有任何妥協的空間。

陸配

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