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我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配網紅「亞亞」劉振亞因被控武統言論，移民署做行政處分要求離境。劉的老公今天也現身，他全程用台語表示，「我是台灣孩子，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利！」

劉振亞老公表示，從頭到尾從亞亞說她被網暴後，他就陪在身邊，移民署約談時也是他在身邊，不是他隱身不出現，但他至今已無法忍受抹黑，希望透過今天記者會給他們一個公平正義的聲音。

他指出，自己沒有什麼要求，但被強制驅離的真的不公平，「聽到我們聲音的人很少」，但他相信法律還是公平的，「我支持亞亞」，才請到律師葉慶元來幫忙，至今還在等待公平與正義，「如果天秤今天還是傾斜，我們明天將不在台灣。」

他說，「我是台灣孩子，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利」，希望內政部暫停對他太太亞亞的驅離處分，不要讓他們家庭的破裂，而他也等待最後的正義可以抵達。

陸配網紅「亞亞」劉振亞遭移民署做行政處分要求離境，劉振亞在記者會中喊冤，否認自己影片中有武統言論。記者曾原信／攝影
陸配網紅「亞亞」劉振亞遭移民署做行政處分要求離境，劉振亞在記者會中喊冤，否認自己影片中有武統言論。記者曾原信／攝影
網紅「八炯」欲率群眾，在內政部前想要「歡送亞亞」遭警方勸離，場面一度衝突。記者曾原信／攝影
網紅「八炯」欲率群眾，在內政部前想要「歡送亞亞」遭警方勸離，場面一度衝突。記者曾原信／攝影

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