我是台灣孩子！陸配亞亞老公全台語控訴：難道要我走？

陸配網紅「亞亞」劉振亞因被控武統言論，移民署做行政處分要求離境。劉的老公今天也現身，他全程用台語表示，「我是台灣孩子，你們還是要讓我走嗎？我有生存在這的權利！」

劉振亞老公表示，從頭到尾從亞亞說她被網暴後，他就陪在身邊，移民署約談時也是他在身邊，不是他隱身不出現，但他至今已無法忍受抹黑，希望透過今天記者會給他們一個公平正義的聲音。

他指出，自己沒有什麼要求，但被強制驅離的真的不公平，「聽到我們聲音的人很少」，但他相信法律還是公平的，「我支持亞亞」，才請到律師葉慶元來幫忙，至今還在等待公平與正義，「如果天秤今天還是傾斜，我們明天將不在台灣。」