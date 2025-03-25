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籲入籍年限6年改8年 黑熊學院：中國配偶就是外國人

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
黑熊學院表示，反對中國享特權，訴求中配入籍6年改8年。記者蔡晉宇／攝影
黑熊學院表示，反對中國享特權，訴求中配入籍6年改8年。記者蔡晉宇／攝影

黑熊學院、反共護台志工大聯盟今天表示，近期中國籍配偶配合武統宣傳引發關注，國民黨立委提案縮短中配取得台灣身分證年限，要呼籲立法院嚴審中配入籍年限，從現行的6年改為8年，並呼籲民眾罷免支持「中配6改4」的立委，守護民主自由的台灣。

黑熊學院執行長朱福銘表示，黑熊學院訴求將中配入籍年限由6年改為8年，中國人就是外國人，光是一小時內，按現行法規就有20位中配入籍台灣，一年就會達到5萬多人。中華人民共和國國家情報法第7條規定，中國公民必須在適當時機提供情報、第14條則授權國家進行統合性行動，這些公開宣揚武統理念的中配並不受台灣歡迎，也應該被排除在外。

朱福銘說明，台灣平均一名癌症療程800萬元，依親特權允許一名中配帶20個家人來台享受醫療特權。除中國以外的外籍人士都不享有依親特權，訴求「中配6改8」符合平等原則，沒有任何歧視，只希望讓所有發揚武統的中配離開台灣。

罷團「山除薇害」領銜人陳柏宏表示，武統言論並非所謂的言論自由，可以有個人的國家認同，但使用武力統一、引發戰爭的行為作為訴求，並不受言論自由保障。他也呼籲民眾罷免支持「中配6改4」的立委，還給立院更健康的生態。

人權工作者李明哲指出，針對台灣國內牽涉中國的政策制定或法律規範，都必須考量與中國政府有關的客觀事實，當然包括中配入籍年限這個與公民權有關的規定。希望政府立法管理鼓吹戰爭、仇恨等破壞言論自由與民主人權的言論，特別應針對武力犯台言論嚴格處理。

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